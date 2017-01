Το συγκινητικό tweet της συντρόφου του Αντετοκούνμπο

«Για μένα είσαι κάτι περισσότερο από τον Greek Freak, είσαι ο καλύτερος φίλος μου και ο καλύτερος άνθρωπος που ξέρω. Το αξίζεις αυτό, Γιάννη Αντετοκούνμπο» έγραψε η Μαράια Ρίντλσπριγκερ, που συνόδευσε τα γλυκά αυτά λόγια με μια φωτογραφία της με τον Αντετοκούνμπο με φόντο την Ακρόπολη.

Η Ρίντλσπριγκερ αναφέρεται φυσικά στην ψηφοφορία για τη συμμετοχή του … Greek Freak, όπως αποκαλούν τον Αντετοκούνμπο στις ΗΠΑ, στο φετινό All Star Game.

Η εκστρατεία του Αντετοκούνμπο φαίνεται ότι αποφέρει καρπούς, καθώς ο διεθνής σαρώνει στη ψηφοφορία που εξελίσσεται και ανέβηκε ήδη στην 1η πεντάδα.

To me you're more than the Greek Freak, you're my best friend & greatest person I know. But you deserve this, Giannis Antetokounmpo #NBAVote pic.twitter.com/hn9AoN9WIy