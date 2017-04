ΤΣΣΚΑ Μ. - Ολυμπιακός: Ο Σπανούλης είναι ο «εφιάλτης» των Ρώσων

Το ζευγάρι του Ολυμπιακού με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας είναι από τα... πλέον παραδοσιακά στην Ευρωλίγκα, πολλώ δε μάλλον σε φάιναλ φορ! Για την ακρίβεια οι «ερυθρόλευκοι» αποτελούν τον... εφιάλτη των Ρώσων στα ματς που κρίνουν τίτλους, αφού έχουν γνωρίσει τρεις ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις στη φάση των ημιτελικών.

Και αν υπάρχει κάποιος που τους τρομάζει περισσότερο, αυτός δεν είναι άλλος από τον Βασίλη Σπανούλη! Αρχικά με την ασίστ στον Γιώργο Πρίντεζη στον τελικό της Πόλης το 2012. Εναν χρόνο αργότερα με την πολύ καλή παρουσία του στον ημιτελικό του Λονδίνου και, last but not least, με το clutch τρίποντο που «ξέρανε» την ΤΣΣΚΑ στα 9'' πριν από το τέλος του αγώνα για το φάιναλ φορ της Μαδρίτης το 2015.