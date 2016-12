Δυναμική πορεία για την ελληνική Λουξ και το 2016

Παρουσιάζοντας την πορεία της εταιρείας σε δημοσιογράφους, στις 5 Δεκεμβρίου, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, η διοίκηση της Λουξ μίλησε για την εντυπωσιακή άνοδο που καταγράφει η εταιρεία στην εγχώρια και διεθνή αγορά, καθώς και για τα νέα της καινοτόμα προϊόντα που υπόσχονται να φέρουν την ανατροπή στην αγορά των light αναψυκτικών.

Με όχημα τις αυθεντικές γεύσεις και τις ελληνικές ποιοτικές πρώτες ύλες, η αχαϊκή Λουξ έχει διεισδύσει σε ολόκληρη την ελληνική αγορά, κερδίζοντας την προτίμηση των Ελλήνων καταναλωτών. Συγκεκριμένα, η Λουξ έχει ανέλθει στο 9,4% (σε όγκο, lt) και 10,2% (σε αξία, €) της αγοράς αναψυκτικών συνολικά, ενώ στην κατηγορία των αναψυκτικών με γεύση έχει κατακτήσει το 27,2% (σε όγκο, lt) και 30,5% (σε αξία, €) μεριδίων αγοράς, εδραιώνοντας τη θέση της ως το πιο δημοφιλές ελληνικό αναψυκτικό με γεύση της εγχώριας αγοράς (IRI, στοιχεία Αύγουστος 2016). Η επιτυχία της Λουξ αποτυπώνεται στον τζίρο της επιχείρησης, καθώς το 2015 η εταιρεία σημείωσε αύξηση 5% στον κύκλο εργασιών της σε σχέση με το 2014 (30 εκατ. ευρώ), ενώ τα μεικτά της κέρδη άγγιξαν τα 3,3 εκατ. ευρώ από 3,1 εκατ. ευρώ το 2014.

Οι διεθνείς αγορές έχουν υποδεχθεί θερμά τη Λουξ, η οποία αναπτύσσει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, ταξιδεύοντας τις ελληνικές γεύσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα τα προϊόντα λουξ απολαμβάνουν καταναλωτές σε 22 χώρες, σε ΗΠΑ, Καναδά, Παναμά, Αυστραλία, Κορέα, Ελβετία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Σουηδία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Τσεχία, Αυστρία, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ντουμπάι, Κατάρ και, πιο πρόσφατα, Ρωσία και Νότια Αφρική. Ως επόμενο βήμα, η εταιρεία στρέφει το βλέμμα στην ενίσχυση της δραστηριότητάς της στη Βόρεια Ευρώπη, με έμφαση στις Σκανδιναβικές χώρες, και τη Μέση Ανατολή.

Τη θέση της Λουξ αναμένεται να ισχυροποιήσει, περαιτέρω, η πολυαναμενόμενη είσοδός της πρόσφατα στην αγορά των ολιγοθερμιδικών αναψυκτικών, με τη νέα καινοτόμα σειρά λουξ plus 'n light. Ανταποκρινόμενη στις νέες ανάγκες-τάσεις των καταναλωτών για ποιοτική απόλαυση προϊόντων, με λιγότερες θερμίδες, με τον πλέον φυσικό τρόπο, η Λουξ δημιούργησε τα νέα αναψυκτικά λουξ plus 'n light με 0% ζάχαρη, 60% λιγότερες θερμίδες και μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε βιταμίνη C (στις γεύσεις: πορτοκαλάδα και λεμονάδα).

Τα λουξ plus 'n light είναι τα πρώτα, και τα μοναδικά, αναψυκτικά στην ελληνική αγορά που περιέχουν μόνο φυσικά γλυκαντικά (σάκχαρα φρούτων, φρουκτόζη και γλυκαντικά φυτικής προέλευσης), χωρίς καμία αλλαγή στην γνώριμη και απαράμιλλη γεύση που χαρακτηρίζει το σύνολο των προϊόντων Λουξ, εισάγοντας μια ουσιαστική ανατροπή στην αγορά των light προϊόντων.

Διευρύνοντας συνεχώς τα μερίδια αγοράς της, σε ένα χώρο υψηλού ανταγωνισμού, η Λουξ έχει καθιερώσει την ηγετική της θέση ως το ελληνικό αναψυκτικό προτίμησης των καταναλωτών. Σημειώνοντας σταθερή αύξηση στις πωλήσεις και τις αγορές διάθεσης των προϊόντων της, συνεχείς επενδύσεις σε υποδομές και νέα πρωτοπόρα προϊόντα καινοτομίας, με μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, η Λουξ κατατάσσεται ανάμεσα στις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην στήριξη της ελληνικής οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

