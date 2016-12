«Παγώνουν» τα μέτρα για το χρέος: Οι δανειστές ζητούν πρόσθετες διευκρινίσεις για το πακέτο εξαγγελιών

Την αναβολή της εφαρμογής των βραχυπρόθεσμων μέτρων για το χρέος μέχρι τον Ιανουάριο, οπότε αναμένεται η ολοκληρωμένη έκθεση των θεσμών, ανακοίνωσε επίσης ο εκπρόσωπος Τυπου του προέδρου του Eurogroup, Μισέλ Ρέινς στο Twitter.

«Οι θεσμοί κατέληξαν πως οι πράξεις της ελληνικής κυβέρνησης φαίνονται να μην είναι συμβατές με τις συμφωνίες μας», ανέφερε ο ίδιος, προσθέτοντας πως μετά από ενστάσεις κάποιων κρατών-μελών «δεν επιτεύχθηκε ομοφωνία για την εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων μέτρων». «Περιμένουμε την ολοκληρωμένη έκθεση των θεσμών το Ιανουάριο», κατέληξε ο Μ. Ρέινς.

Μετά τις τελευταίες κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης να ανακοινώσει επιπλέον δαπάνες για τις συντάξεις και τον ΦΠΑ (έκτακτο επίδομα και πάγωμα της εξίσωσης στα νησιά που αντιμετωπίζουν τις αυξημένες προσφυγικές ροές), τα όργανα του ESM έχουν προσωρινά σταματήσει τις κινήσεις για το θέμα των βραχυπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους.

Σύμφωνα με το Bloomberg, την είδηση ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Ταμείου μέσω email. Να σημειωθεί ότι για να εφαρμοστούν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που αποφάσισε το Eurogroup, απαιτείται μια σειρά αποφάσεων από όργανα του EFSF και του ESM.

Οι θεσμοί αξιολογούν τον αντίκτυπο από τις αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης και σύμφωνα με το πρακτορείο, κατόπιν η διοίκηση του EFSF και του ESM θα αναλύσει την εκτίμηση των θεσμών και θα αποφασίσει πώς θα προχωρήσει.

«Οι θεσμοί ζητούν πρόσθετες διευκρινήσεις για τις παροχές του πρωθυπουργού στους συνταξιούχους και τα νησιά και σε αυτό το πλαίσιο διαπραγματευόμαστε» δήλωσε αιφνιδιασμένος αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών.

Το θέμα έβαλε στο τραπέζι το Βερολίνο καθώς, όπως γνωστοποίησε, έχει ζητήσει από τους θεσμούς που εμπλέκονται στο ελληνικό πρόγραμμα να εκτιμήσουν κατά πόσο οι ελληνικές μεταρρυθμίσεις είναι συμβατές με τους όρους του προγράμματος.

Ζητά μάλιστα γρήγορη απάντηση, προκειμένου να μην υπάρξει καθυστέρηση στην εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων μέτρων στο χρέος, σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Οικονομικών.

«Περιμένουμε γρήγορη αποσαφήνιση στο θέμα, έτσι ώστε η εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων μέτρων στο χρέος να μην καθυστερήσουν», δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών.

«Προφανώς όλα τα θέματα/μεταρρυθμίσεις συζητούνται με τους θεσμούς στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης». Με τον τρόπο αυτό απάντησαν κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών στις παραπάνω δηλώσεις.

Από την πλευρά του ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε «σαφή» απάντηση στο Βερολίνο, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Οφείλουν όλοι να σεβαστούν τον ελληνικό λαό που επί επτά χρόνια αντιμετωπίζει όλα αυτά τα προβλήματα και κάνει όλες αυτές τις θυσίες». Και πρόσθεσε: «Όλα όσο κάνουμε είναι απολύτως στο πλαίσιο της συμφωνίας».

«Η Ελλάδα είναι αντιμέτωπη με μια σειρά από ευρωπαϊκές κρίσεις και αυτό το ζήτημα πρέπει να γίνει σεβαστό από όλους. Καλούμε τους εταίρους να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους» κατέληξε ο Πρωθυπουργός.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της Κομισιόν το μεσημέρι επανέλαβε πως οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού «συζητούνται και αξιολογούνται» στο πλαίσιο της αποστολής των θεσμών στην Αθήνα, σημειώνοντας πως η συμφωνία στην οποία κατέληξε το Eurogroup πάνω στα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος προχωράει με βάση τους κανόνες του ESM.

Κυβερνητικές πηγές: Ποτέ δεν έχουμε αποδεχθεί πρωτογενή πλεονάσματα 3,5%

«Η κυβέρνηση ποτέ δεν έχει αποδεχθεί πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% για 10 χρόνια μετά τη λήξη του προγράμματος. Η ΝΔ, για άλλη μια φορά, διαστρεβλώνοντας κατάφωρα την πραγματικότητα, προσπαθεί να εξαπατήσει τον ελληνικό λαό καταθέτοντας κείμενα που ουδεμία σχέση έχουν με ό,τι έχει υπογράψει η σημερινή κυβέρνηση» σημειώνουν κυβερνητικές πηγές.

«Το κείμενο που κατέθεσε η ΝΔ στη Βουλή, και υποστηρίζει ότι η χώρα έχει δεσμευθεί για πλεονάσματα 3,5% για μια 10ετία, αποτελεί Έκθεση Συμμόρφωσης (Compliance Report) της Κομισιόν, όπου πράγματι αναφέρει πρωτογενή πλεονάσματα 3,5%. Υπάρχει, όμως, και άλλη Έκθεση Συμμόρφωσης, αυτή του ΔΝΤ, που αναφέρει πρωτογενή πλεονάσματα 1,5%!

Τα κείμενα αυτά δεν είναι δεσμευτικά για την ελληνική κυβέρνηση! Ούτε της Κομισιόν με το 3,5%, ούτε του ΔΝΤ με το 1,5%! Γι’ αυτό και δεν υπογράφονται από την Ελληνική Κυβέρνηση, καθώς δεν αποδέχεται αυτές τις υποθέσεις για τα πλεονάσματα, διεκδικώντας μια βιώσιμη λύση για το χρέος» επισημαίνουν οι ίδιοι κύκλοι.



«Η κυβέρνηση δεσμεύθηκε με την υπογραφή της “ότι η Ελλάδα θα εκπληρώσει τους στόχους του πρωτογενούς πλεονάσματος του προγράμματος του ESM (3,5% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα), με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της Ελλάδας στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και του Δημοσιονομικού Συμφώνου” αναφέρουν, παραπέμποντας, στην συνέχεια, στον εξής σύνδεσμο: -“Greece will meet the primary surplus targets of the ESM programme (3.5% of GDP in the medium-term), without prejudice to the obligations of Greece under the SGP and the Fiscal Compact".(http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases.2016/05/24-eurogroup-statement-greece/)”.



Η ΝΔ, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στη λαθροχειρία ψευδόμενη για το τι έχει υπογράψει η σημερινή κυβέρνηση. Στην ίδια έκθεση, και μάλιστα στην ίδια σελίδα, η Επιτροπή μιλά και για εναλλακτικά σενάρια με πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 2% και 1,7% μετά το τέλος του προγράμματος! Το ξεχνά...Η ΝΔ θα πρέπει να γνωρίζει ότι, όπως λέει και ο λαός μας, το ψέμα έχει κοντά ποδάρια...» καταλήγουν οι κυβερνητικοί κύκλοι.