ΚΑΜΠΑΝΙΑ «ΟΤΑΝ ΟΔΗΓΕΙΣ, ΜΗΝ ΠΙΝΕΙΣ»

Η HEINEKEN και ο Sir Jackie Stewart δίνουν ένα ηχηρό μήνυμα για την υπεύθυνη κατανάλωση

Η νέα παγκόσμια καμπάνια της HEINEKEN για την υπεύθυνη κατανάλωση «Όταν Οδηγείς, Μην Πίνεις» (“ When You Drive , Never Drink ”) , είναι ήδη στον αέρα, με πρωταγωνιστή τον πρωτοπόρο στην οδική ασφάλεια και μύθο της Formula 1®, Sir Jackie Stewart.

