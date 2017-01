O Kινέζος μεγιστάνας που θέλει να γίνει ο ασφαλιστής του Νότου

Οι δύο κορυφαίοι όμιλοι αποτελούν τα μεγαλύτερα ονόματα που πέρασαν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού ο οποίος αφορά στην πώληση τουλάχιστον 75% του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πρώτη φάση κατατέθηκαν περίπου 20 δεσμευτικές προσφορές, με τους σύμβουλους πώλησης Goldman Sachs και Morgan Stanley να καταθέτουν πλέον τη short list για τη δεύτερη φάση από την οποία τέθηκαν εκτός διεκδίκησης μεγάλα ονόματα τόσο από τον ασφαλιστικό κλάδο (με τις φήμες να αναφέρουν τις Allianz και NN) όσο και από τον επενδυτικό και πιο συγκεκριμένα τη Fairfax. Ο λόγος που έβγαλε εκτός παιχνιδιού το fund του Καναδού μεγιστάνα Πρεμ Γουάτσα είναι κυρίως το γεγονός ότι ο βασικός μέτοχος της Eurobank ελέγχει ήδη την Eurolife, για την οποία θυμίζουμε ότι επίσης είχε ενδιαφερθεί η Fosun.

468 εκατ. δολάρια

Ο δισεκατομμυριούχος Γκούο Γκουανγκτσένγκ, ιδρυτής και πρόεδρος του κινεζικού ομίλου Fosun, έχει ως πρότυπο έναν διάσημο... Αμερικάνο, τον Γουόρεν Μπάφετ, καθώς η εταιρεία του κορυφαίου μεγαλοεπενδυτή, Berkshire Hathaway, έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στον ασφαλιστικό κλάδο (ελέγχει την GEICO και 10 ακόμη ασφαλιστικές).

Tο 2012 ίδρυσε την Pramerica Fosun Life Insurance Co Ltd στην Κίνα σε μία κοινοπραξία με την αμερικανική Prudential Financial Inc, ενώ το 2013 απέκτησε το 85% της Peak Reinsurance Co Ltd στο Χονγκ Κονγκ αντί 468 εκατ. δολαρίων σε μία συνεργασία με την International Financial Corp (IFC), μέλους της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Πριν την απόκτηση της πορτογαλικής Caixa οι Κινέζοι εξέταζαν στόχους στη γειτονική Ισπανία, ωστόσο μία τοπική εταιρεία συμβούλων τούς έστρεψαν προς την Πορτογαλία.

Σημαντική ήταν και η εξαγορά της αμερικανικής Ironshore για την οποία οι Κινέζοι είχαν ξοδέψει την τελευταία διετία περίπου 2,3 δισ. δολάρια, ωστόσο τον περασμένο μήνα την πούλησαν στην επίσης αμερικανική ασφαλιστική Liberty Mutual Group αντί 3 δισ. δολαρίων, αποκομίζοντας καθαρό κέρδος της τάξης των 310 εκατ. δολαρίων, το οποίο θα χρηματοδοτήσει μεταξύ άλλων άλλες επενδύσεις στον συγκεκριμένο κλάδο.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Fosun έχει ήδη εκδηλώσει κατά τη διάρκεια της κρίσης μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για τη χώρα μας, έχοντας αποκτήσει σημαντική συμμετοχή στον όμιλο Folli Follie αλλά και στο μεγάλο έργο του Ελληνικού.

Η αποτίμηση της Εθνικής Ασφαλιστικής από τους δύο συμβούλους υπολογίζεται στα επίπεδα των 800 εκατ. - 1 δισ. ευρώ, ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι η Εθνική Τράπεζα έχει αποτιμημένη τη θυγατρική ασφαλιστική της στα 750 εκατ. ευρώ.

Στόχος της διοίκησης του ομίλου -σύμφωνα και με τα λεγόμενα του CEO Λεωνίδα Φραγκιαδάκη- είναι να έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση δεσμευτικών προσφορών μέχρι τα τέλη Μαρτίου ή το πολύ στις αρχές Απριλίου, ώστε η διαδικασία της μεταβίβασης, εφόσον ο διαγωνισμός κριθεί επιτυχής, να ολοκληρωθεί εντός του έτους. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας προσπάθησε να πείσει την DGComp, την γενική διεύθυνση ανταγωνισμού της Κομισιόν, να της επιτρέψει να διατηρήσει τον έλεγχο της εταιρείας -καθώς πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του ομίλου και με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια- ωστόσο δεν τα κατάφερε. Πλέον η Εθνική θα επιδιώξει να αποκομίσει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος, με ένα τίμημα πάνω από 600-650 εκατ. ευρώ, με τα οποία θα ενισχυθούν σημαντικά τα ίδια κεφάλαια του ομίλου.

Παράγοντες του ασφαλιστικού κλάδου θεωρούν ότι το παραπάνω τίμημα -ακόμη και μεγαλύτερο- θεωρείται κάτι παραπάνω από εφικτό να επιτευχθεί, χάρη κυρίως στην πολυετή σύμβαση αποκλειστικής διανομής των προϊόντων που έχει υπογράψει η ασφαλιστική μέσω των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2015 η πώληση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων μέσω του δικτύου της ΕΤΕ τής απέφεραν ασφάλιστρα 120 εκατ. επί συνόλου 440 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του συλλόγου υπαλλήλων της ασφαλιστικής, στο εννεάμηνο του 2016 τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 35,3 εκατ. ευρώ, με τις εκτιμήσεις για τα συνολικά κέρδη της περσινής χρονιάς να κάνουν λόγο για κέρδη 52 εκατ., μειωμένα ωστόσο από τα προηγούμενα χρόνια.

Η Εθνική Ασφαλιστική διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων με περίπου 2.200 συνεργάτες αποκλειστικής συνεργασίας, 12 υποκαταστήματα σε μεγάλες πόλεις της χώρας και 1.500 ανεξάρτητους συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Τέλος, εκτός από την Ελλάδα, η Εθνική Ασφαλιστική έχει παρουσία σε Κύπρο και Ρουμανία.

Το αντίπαλο δέος

Σε ό,τι αφορά στο αντίπαλο... δέος του Κινέζου κροίσου ο Αμερικανός Λέον Ντέιβιντ Μπλακ είναι επικεφαλής και συνιδρυτής του Apollo Global Management το οποίο δημιουργήθηκε το 1990.

Ο 65χρονος Αμερικανός επιχειρηματίας, εξειδικεύεται στον τομέα των εξαγορών. Είναι παντρεμένος με την Ντέμπρα Ρέσλερ -παραγωγό του Μπρόντγουεϊ και αδερφή του συνιδρυτή του Apollo Global Management Αντονι Ρέσλερ- με την οποία έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά. Ο φιλότεχνος Μπλακ, ο οποίος έχει ξοδέψει πολλά εκατομμύρια δολάρια σε έργα τέχνης, «τρέχει» σήμερα ένα fund με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια που ξεπερνούσαν τα 173 δισ. δολάρια (στο τέλος Μαρτίου του 2016) και ένα χαρτοφυλάκιο 300 εταιρειών όπου διαθέτει σημαντική συμμετοχή. Η Ευρώπη αποτελεί περίπου το 12% του συνολικού της χαρτοφυλακίου, ενώ ο επενδυτικός ορίζοντας του Apollo είναι τουλάχιστον τα 7 χρόνια.

ΜΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

mapostolou@pegasus.gr