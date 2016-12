Οι Ελληνες που έκαναν παιχνιδάκι τις εξαγωγές

Χάρη στην εφευρετικότητα και την καινοτομία των προϊόντων τους κάποιοι Ελληνες κατασκευαστές παιχνιδιών έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν την εγχώρια κρίση, εξάγοντας με μεγάλη επιτυχία ελληνικά παιχνίδια σε δεκάδες χώρες σε όλες τις ηπείρους του πλανήτη. Ενδεικτική της δυναμικότητας που παρουσιάζουν οι εταιρείες αυτές είναι η συμμετοχή τους τον ερχόμενο Φεβρουάριο στη Νυρεμβέργη, όπου θα πραγματοποιηθεί η Spielwarenmesse 2017, η κορυφαία έκθεση του κλάδου παιχνιδιού στον κόσμο.

Σε μία έκθεση στην οποία οι επισκέπτες της θα μπορέσουν να περιηγηθούν σε περισσότερα από 1.000.000 προϊόντα (εκ των οποίων τα 75.000 θα είναι νέα) που θα παρουσιάσουν σχεδόν 2.900 εκθέτες από περίπου 70 χώρες, η ελληνική παρουσία ήδη ανέρχεται σε 20 εταιρείες.

Εκτός από τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αναλάβει την αντιπροσωπεία γνωστών σημάτων στη χώρα μας, θα λάβουν μέρος και κατασκευαστές παιχνιδιών, οι οποίοι εξάγουν τα προϊόντα τους με μεγάλη επιτυχία σε δεκάδες χώρες σε όλες τις ηπείρους του πλανήτη. Πιο αναλυτικά, μία από τις πλέον καινοτόμες ελληνικές εταιρείες παιχνιδιού που έχουν συχνή παρουσία στις μεγάλες διεθνείς εκθέσεις είναι η V-cube, η οποία κατασκευάζει εξελιγμένους κύβους τύπου Ρούμπικ. Το εργοστάσιο της εταιρείας βρίσκεται στο Χιλιομόδι Κορινθίας, με το 99% των πωλήσεών της να κατευθύνεται εκτός των ελληνικών συνόρων, ενώ η ετήσια παραγωγή της αγγίζει τους 500.000 κύβους.

Με σχεδόν τριπλάσιες πωλήσεις την τελευταία τριετία (φέτος εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τα 2,5 εκατ. ευρώ από 1 εκατ. το 2014), η εταιρεία -η οποία απασχολεί 18 άτομα- πουλάει τα προϊόντα της σε 105 χώρες είτε μέσω των συνεργατών της είτε κατευθείαν από το online κατάστημά της, με το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου της (περίπου το 50%) να κατευθύνεται σε ΗΠΑ και Καναδά.

Η πατέντα των μηχανικών

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα επίτευγμα του Κωνσταντίνου Βερδέ, ο οποίος αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο την εφεύρεση του πατέρα του Παναγιώτη Βερδέ (μια ιδέα από το 1985), τοπογράφου μηχανικού στο επάγγελμα, όπως και ο γιος του άλλωστε, και έκανε ελληνική... πατέντα το δημοφιλέστερο παιχνίδι μυαλού στον κόσμο.

Την τελευταία διετία η εταιρεία έχει ξεφύγει από τα παραδοσιακά έξι χρώματα και τυπώνει πλέον απευθείας πάνω στον κύβο μια γκάμα εικόνων που ομαδοποιούνται σε διαφορετικές κατηγορίες: Fun, Challenging, Art Emotions για μουσεία, Wild Life and Nature για ζωολογικούς κήπους και θεματικά πάρκα, Greek Memories και Hellenic Treasures για καταστήματα δώρων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και μια σειρά από γρίφους. Σήμερα οι κύβοι της V-cube έχουν παρουσία μεταξύ άλλων στα μουσεία Metropolitan της Νέας Υόρκης, Νatural History Museum του Λονδίνου, στο Μουσείο της Ακρόπολης και στο Μουσείο της Ιερουσαλήμ στο Ισραήλ. Παράλληλα, μέσω της ιστοσελίδας, ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει τον δικό του κύβο με βάση την εικόνα και το σχέδιο που επιθυμεί.

Αναφορικά με τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας ο Κωνστανίνος Βερδές αποκαλύπτει στο ΕτΚ ότι «πλέον θα λανσάρουμε και δύο ακόμη νέα προϊόντα: τα τρισδιάστατα σφαιρικά παζλ ενώ θα βγάλουμε στην αγορά ένα νέο παιχνίδι στρατηγικής».

Αλλη μία εταιρεία η οποία ξεχωρίζει είναι η οικογενειακή επιχείρηση Desyllas Games, η οποία μετράει ήδη 35 χρόνια παρουσίας στον κλάδο του ελληνικού παιχνιδιού. Ο Διονύσης Δεσύλλας διατηρούσε τυπογραφείο για πολλά χρόνια στο Περιστέρι Αττικής, όταν το 1981 αποφάσισε με τη σύζυγό του να στρέψουν την επιχείρηση στην κατασκευή και στο εμπόριο παιχνιδιών. Πλέον την εταιρεία «τρέχει» ο γιος τους Αναστάσης Δεσύλλας, ο οποίος έχει καταφέρει να «μεγαλώσει» ακόμη πιο πολύ την Desyllas Games με συνεργασίες με γνωστές εταιρείες του εξωτερικού. Σημειώνεται ότι η Desyllas Games, η οποία έφερε στην Ελλάδα το πρώτο παιχνίδι τύπου trivial, το Μάντεψε τι ποιος, εισάγει και εμπορεύεται παιχνίδια πολύ μεγάλων ξένων εταιρειών όπως είναι η δανέζικη LEGO και οι γερμανικές Schmidt Spiele και Heye.

Η εταιρεία διαθέτει σήμερα τη μοναδική καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής επιτραπέζιων παιχνιδιών στην Ελλάδα, με ετήσιο τζίρο που αγγίζει περίπου τα 3,5 εκατ. ευρώ και απασχολεί 26 εργαζομένους. Οπως αναφέρει ο κ. Αναστάσης Δεσύλλας, «θέλοντας να ακολουθήσουμε τους φρενήρεις ρυθμούς της εποχής επισκεπτόμαστε κάθε χρόνο δύο μεγάλες εκθέσεις στη Γερμανία, στη Νυρεμβέργη και στο Εσσεν. Εκεί, παρατηρούμε τις τάσεις της εποχής, αλλά και εντοπίζουμε τις κατηγορίες παιχνιδιών, που έχουν μεγαλύτερη απήχηση στο κοινό».

Σε ΕΕ και ΗΠΑ

Ο διευθυντής πωλήσεων και μάρκετινγκ της επιχείρησης Χρήστος Τζαφόλιας τόνισε στην «Οικονομία» ότι «τελευταία έχουμε κλείσει τρεις πολύ σημαντικές συνεργασίες με εταιρείες του εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα, η αμερικανική AEG θα λανσάρει το "Οath of the brotherhood" (To νησί των πειρατών) το 2017, η Φινλανδική TACTIC αγόρασε τα δικαιώματα για το Emojito και θα το προωθήσει σε Σκανδιναβία, χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Γαλλία, και ΗΠΑ, ενώ εκχωρήσαμε στην αμερικανική QSF Games το δικαίωμα να προσθέσει στο πορτφόλιό της το Mess Machine (Tρελομηχανή), το οποίο πρόκειται να το διανείμει σε ΗΠΑ και Καναδά εντός του 2017». Πρόσθεσε δε ότι «φέτος βάλαμε σαφείς διαχωριστικές γραμμές στις κατηγορίες των προϊόντων μας. Τα κατηγοριοποιήσαμε σε παιχνίδια στρατηγικής, δεξιοτήτων, εκπαιδευτικά, παρέας. Επιπλέον, κυρίαρχο στόχο μας αποτελεί η προβολή της ελληνικότητας του brand μας. Είναι πολύ σημαντικό να μάθει ο κόσμος ότι είμαστε η μόνη ελληνική επιχείρηση που κατασκευάζει επιτραπέζια παιχνίδια από το μηδέν».

Τέλος, μία ακόμη από τις νέες εταιρείες στον κλάδο είναι η Safe 'N' Beautiful. Η ιδέα για τη δημιουργία της εταιρείας αυτής ξεκίνησε το 2011 από την Ελληνοβρετανίδα Ζανέτ Σκλιβανού, η οποία βλέποντας τον κλάδο όπου δραστηριοποιούνταν (κατασκευαστικό) να πλήττεται πρώτος από την κρίση, επέλεξε να ακολουθήσει άλλο δρόμο. Ούσα μητέρα δύο κοριτσιών θέλησε να δημιουργήσει κάποια ασφαλή προϊόντα για τα παιδιά της. Τότε λοιπόν αποφάσισε να δημιουργήσει το πρώτο παιδικό μανό στον κόσμο (τα Snails - Safe Nails), ένα προϊόν με βάση το νερό (πάνω από το 50%), χωρίς τοξικές ουσίες αλλά μόνο με χρωστικές, το οποίο βγαίνει με σαπούνι και νερό και δεν απαιτείται η χρήση των χημικών ασετόν.

Πρόκειται για τα μοναδικά 6-Free παιδικά μανό που υπάρχουν (δεν περιέχουν δηλ. τα 6 πιο τοξικά συστατικά των καλλυντικών). Η διευθύντρια διεθνούς διανομής, Συλβί Σούλου, αναφέρει ότι «πρόκειται για ένα προϊόν 100% ευρωπαϊκό, με το βερνίκι να παράγεται σε εργοστάσιο της Γαλλίας, από το οποίο αξίζει να αναφέρουμε ότι προμηθεύονται πρώτες ύλες παγκόσμιοι κολοσσοί στον χώρο των καλλυντικών όπως είναι π.χ. η Chanel και η Estee Lauder».

Σήμερα τα 50 προϊόντα της Safe 'N' Beautiful εξάγονται σε 60 χώρες, σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ασία, Αμερική και Αυστραλία, χαρακτηρίζοντας το 99,9% των πωλήσεών της. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι το 2014 κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία Καλύτερης Νεοϊδρυθείσας Εξαγωγικής Εταιρείας.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Ρομπότ, drones και ηλεκτρονικά κατοικίδια έρχονται από το μέλλον

Αν για τις προηγούμενες γενιές το ενδιαφέρον των παιδιών περιοριζόταν σε... κούκλες, στρατιωτάκια, επιτραπέζια, «τουβλάκια» και γενικότερα διάφορα χειροκίνητα παιχνίδια, η νέα τάση είναι τελείως διαφορετική. Το μέλλον των παιχνιδιών αποτυπώνεται σε πέντε βασικές κατηγορίες: τα εικονικά παιχνίδια (virtual play), την τρισδιάστατη εκτύπωση (3d printing), τα παιχνίδια-ρομπότ (robot toys), τα τηλεκατευθυνόμενα drones (RC drones) και τα ηλεκτρονικά κατοικίδια (electronic pets).

Στην προσεχή έκθεση Spielwarenmesse, η οποία ανοίγει τις πύλες της στη Νυρεμβέργη για το διάστημα 1-6 Φεβρουαρίου 2017, σε μια έκταση μεγαλύτερη από 170.000 τ.μ., ίση δηλαδή με 30 ποδοσφαιρικά γήπεδα, οι αγοραστές που ενδιαφέρονται για τα παιχνίδια τεχνολογίας δεν θα χρειάζεται πλέον να περιπλανηθούν σε πολλά εκθεσιακά περίπτερα για να εντοπίσουν ό,τι αναζητούν.

Ο Ερνστ Κικ, διευθύνων σύμβουλος της Spielwarenmesse eG, εξηγεί: «ο χώρος Tech2Play, σε μiα έκταση 400 τ.μ., παρουσιάζει πολύ αναλυτικά αυτό το θέμα, περιγράφοντας λεπτομερώς πρωτοποριακά παιχνίδια που πρόκειται να διαμορφώσουν την αγορά τα επόμενα χρόνια. Eχουμε προσδιορίσει πέντε βασικές κατηγορίες προϊόντων που θα βρεθούν στο επίκεντρο.

Στην κατηγορία ''Ηλεκτρονικά κατοικίδια'', γάτες, σκύλοι και όλα τα είδη των άλλων ρομποτικών κατοικιδίων πρόκειται να μιμηθούν αντίστοιχα είδη από την πραγματική ζωή. Αντίστοιχα, ο τομέας των ''ρομποτικών παιχνιδιών'' εστιάζει στην τέχνη του προγραμματισμού. Η ''εκτύπωση 3D'' θα μας αποκαλύψει πως η τρισδιάστατη εκτύπωση θα γράψει ιστορία στον κόσμο των παιδιών.

Ηδη γνωστή και ιδιαίτερα δημοφιλής, η κατηγορία των ''τηλεκατευθυνόμενων drones'' αντανακλά τα καθιερωμένα ελικοπτεράκια πολλαπλών δυνατοτήτων της αγοράς. Τέλος, οι εμπορικοί αγοραστές έχουν επίσης τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν πρωτοποριακά προϊόντα στην κατηγορία ''εικονικό παιχνίδι'', η οποία περιλαμβάνει προϊόντα που έχουν διευρυνθεί ώστε να ενσωματώνουν νέες διαστάσεις, μέσω της επαυξημένης και της εικονικής πραγματικότητας».

Οι άδειες χρήσης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι άδειες χρήσης, καθώς, σύμφωνα με στοιχεία του Euromonitor International, οι πωλήσεις των παραδοσιακών παιχνιδιών με δικαιώματα χρήσης αναμένεται να ανέλθουν φέτος στα 21,8 δισ. δολάρια, με τις εκτιμήσεις για το 2020 να κάνουν λόγο για αύξηση στα 26,2 δισ. δολάρια.

Η έκθεση Spielwarenmesse λειτουργεί ως επιχειρηματική πλατφόρμα για άδειες χρήσης. Παρουσιάζοντας από λούτρινα αρκουδάκια και σχολικά είδη μέχρι είδη για πάρτι και προϊόντα lifestyle, εταιρείες κάθε βεληνεκούς παρουσιάζουν τα αδειοδοτημένα προϊόντα τους με τις καλύτερες πωλήσεις σε δώδεκα κατηγορίες.

Με πρωτοβουλία της βιομηχανίας παιχνιδιών, η Spielwarenmesse ιδρύθηκε στη Νυρεμβέργη το 1950. Στον απόηχο της πρώτης επιτυχημένης εκδήλωσης, 46 κατασκευαστές παιχνιδιών ένωσαν τις δυνάμεις τους, ιδρύοντας στις 11 Ιουλίου 1950 μια οργάνωση με σκοπό τη διεξαγωγή της εμπορικής έκθεσης. Από τη στιγμή εκείνη και μετά, η Spielwarenmesse eG ξεκίνησε να σχεδιάζει την έκθεση Spielwarenmesse. Η Γερμανική Υπηρεσία Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων επιβεβαίωσε τον μοναδικό χαρακτήρα της έκθεσης Spielwarenmesse, κατοχυρώνοντας την ονομασία της ως εμπορικό σήμα το 2013.

Κάθε χρόνο, από τα τέλη Ιανουαρίου έως τις αρχές Φεβρουαρίου, περισσότεροι από 2.800 εκθέτες και περίπου 70.000 εμπορικοί αγοραστές από τις τέσσερις γωνιές του πλανήτη, επισκέπτονται τη Νυρεμβέργη. Με την πάροδο των χρόνων, η οργάνωση διαμόρφωσε ένα διεθνές δίκτυο 64 αντιπροσώπων, καλύπτοντας 96 χώρες, οι οποίοι βοηθούν τους πελάτες τους να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους στην εμπορική έκθεση, με την υποστήριξη των υπευθύνων επικοινωνίας που εδρεύουν στην περιοχή τους.

