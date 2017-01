Πρόστιμο 630 εκατ. δολαρίων στην Deutsche Bank

Το σχέδιο αυτό περιλάμβανε συναλλαγές μεταξύ των γραφείων της τράπεζας στη Μόσχα, το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη από το 2011 έως το 2015, στο πλαίσιο των οποίων η τράπεζα αγόρασε ρωσικές μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης σε ρούβλια για λογαριασμό πελατών και πούλησε αντίστοιχη ποσότητα ίδιων μετοχών στην ίδια τιμή μέσω της υποκαταστήματός της στο Λονδίνο λίγο αργότερα.



Οι συναλλαγές αυτές «δεν είχαν οικονομική βάση και θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα ή άλλες παράνομες πρακτικές» ανακοίνωσε η χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή (Department of Financial Services – DFS) της Νέας Υόρκης, που επέβαλε στη Deutsche Bank πρόστιμο 425 εκατ. δολαρίων.«Η τράπεζα έχασε πολυάριθμες ευκαιρίες να εντοπίσει, να διερευνήσει και να δώσει τέλος στο σχέδιο λόγω των εκτεταμένων αστοχιών συμμόρφωσης, επιτρέποντας στο σχέδιο αυτό να συνεχίζεται για χρόνια».Η βρετανική Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA) επέβαλε στην Deutsche Bank πρόστιμο 163 εκατ. λιρών (204 εκατ. δολαρίων) διότι δεν κατάφερε να εφαρμόσει επαρκείς ελέγχους κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος μεταξύ του 2012 και του 2015, επιτρέποντας σε πελάτες να μεταφέρουν δισεκατομμύρια από τη Ρωσία σε υπεράκτιους τραπεζικούς λογαριασμούς «με έναν τρόπο που σε μεγάλο βαθμό υποδηλώνει οικονομικό έγκλημα».Πρόκειται για το υψηλότερο οικονομικό πρόστιμο για αστοχίες αναφορικά με τους ελέγχους για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που έχει επιβάλει μέχρι στιγμής η FCA ή ο προκάτοχός της, η Financial Services Authority.Η Deutsche Bank ανακοίνωσε ότι το ποσό που σχετίζεται με το διακανονισμό των ρωσικών συναλλαγών «ουσιαστικά αποτυπώνεται» στο ποσό που έχει ήδη προβλεφθεί για τέτοιου είδους δικαστικά έξοδα. Η τράπεζα συνεχίζει να συνεργάζεται με άλλους ρυθμιστικούς φορείς και αρχές που διενεργούν τις δικές τους έρευνες.Η μετοχή της σημείωσε νωρίτερα άνοδο 1,5% στα 18,88 ευρώ.Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Deutsche Bank κατέληξε σε διακανονισμό 7,2 δισεκ. δολαρίων με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για την υπόθεση της πώλησης τιτλοποιημενων στεγαστικών δανείων μειωμένης εξασφάλισης.