Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό χρέος δρομολόγησε ο ESM

Τα μέτρα που εγκρίθηκαν αποτελούν ένα «σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους», δήλωσε ο επικεφαλής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ, λίγο μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης των διοικητικών συμβουλίων του ESM και EFSF που συνεδρίασαν σήμερα με τηλεδιάσκεψη.

Σύμφωνα με τον Κ. Ρέγκλινγκ, εκτιμάται ότι όταν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα εφαρμοστούν πλήρως, θα μειωθεί ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ κατά περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες ως το 2060. Αναμένεται, επίσης, ότι οι καθαρές χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας θα μειωθούν κατά περίπου πέντε ποσοστιαίες μονάδες ως το 2060.

Συνεχίζοντας, ο Κ. Ρέγκλινγ επισημαίνει ότι τα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους δεν συνεπάγονται την ανάληψη επιπλέον κόστους από τα κράτη-μέλη του ESM και ότι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα θα ελαφρύνουν το ελληνικό χρέος.

Ο Κ. Ρέγκλινγκ καταλήγει λέγοντας ότι «η επιτυχία του ελληνικού προγράμματος έγκειται στη συνεχή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων από την ελληνική κυβέρνηση».

Συγκεκριμένα, το διοικητικό συμβούλιο του ESM ενέκρινε τους κανόνες που θα ισχύσουν για τρία βραχυπρόθεσμα μέτρα που αποφασίστηκαν στο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου. Αυτά αφορούν:

1) Ανταλλαγή ομολόγων. Νέα ομόλογα σταθερού επιτοκίου θα εκδοθούν τα οποία θα αντικαταστήσουν τα ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου που χρησιμοποιήθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Δεδομένου ότι τα νέα ομόλογα θα εκδοθούν με σταθερό επιτόκιο, το επιτοκιακό ρίσκο για την Ελλάδα θα μειωθεί.

2) Swaps επιτοκίων. Ο ESM θα παρέμβει στις συμφωνίες ανταλλαγής (swap) επιτοκίου, για να σταθεροποιήσει το κόστος χρηματοδότησης της Ελλάδας και να μειώσει τον κίνδυνο η χώρα να πληρώσει υψηλότερα επιτόκια στο μέλλον.

3) Προσαρμογή χρηματοδότησης. Ο ESM θα χρηματοδοτήσει μελλοντικές εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα με μακροπρόθεσμους τίτλους που θα προσαρμόζονται με τις ωριμάνσεις των ελληνικών δανείων. Αυτό επίσης θα σταθεροποιήσει το κόστος επιτοκίου για την Ελλάδα.

Εξάλλου, το διοικητικό συμβούλιο του EFSF επίσης ενέκρινε μια ανταλλαγή ομολόγων, παρόμοια με το σκοπό της ανταλλαγής των ομολόγων του ESM, η οποία θα αφορά τα χρεόγραφα κυμαινόμενου επιτοκίου του EFSF. Επιπλέον, ο EFSF παραιτήθηκε από το ενισχυμένο (step-up) επιτόκιο για το έτος 2017 στη δόση των 11,3 δισ. ευρώ που είχε χρησιμοποιηθεί για να χρηματοδοτηθεί η επαναγορά χρέους. Αρχικά είχε προβλεφθεί περιθώριο 2%, με έναρξη από το 2017.

Ένα πρόσθετο μέτρο -η εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής στον EFSF- θα διεξαχθεί σε τεχνικό επίπεδο από τον EFSF. Αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου του 2017.

