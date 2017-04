Με ανάρτηση στο Twitter, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον Ατρόμητο για τον Δημήτρη Λημνιό. Ο 18χρονος άσος βρέθηκε στην Τούμπα και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο (πιθανότατα 4ετούς διάρκειας). και θα ενταχθεί στη νέα του ομάδα από την 1η Ιουλίου

