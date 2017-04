Ο πόνος της απώλειας και του θανάτου δεν (πρέπει να) έχει χρώματα. Η ανθρωπιά (πρέπει να) ξεπερνάει ποδοσφαιρικές διαφορές. Η διοίκηση και οι φίλαθλοι της Έβερτον το απέδειξαν ξανά σήμερα. Κρατώντας - στον αγώνα με την Μπέρνλι - ενός λεπτού σιγή για τους 96 νεκρούς φίλους της Λίβερπουλ, στην τραγωδία του «Hillsborough».

As with every April 15th, we remember Hilllsborough and will never forget. @LFC @Everton #MerseysideUnited pic.twitter.com/p7iddMiQW3