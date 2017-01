Η Ντόρτμουντ «στέλνει» μήνυμα στον Τραμπ για το τοίχος στο Μεξικό

Μεταξύ αυτών που αντέδρασαν ήταν και η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Η γερμανική ομάδα ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία με τους ποδοσφαιριστές της μπροστά από την κερκίδα των οργανωμένων φιλάθλων της ομάδας και σχόλιο «The only wall we believe in», που σημαίνει «το μόνο τείχος στο οποίο πιστεύουμε».

Οι φίλαθλοι της Ντορτμουντ είναι γνωστοί για τα αντιρατσιστικά τους συναισθήματα και στα παιχνίδια της αγαπημένης τους ομάδας συχνά αναρτούν πανό «Refugees Welcome», «πρόσφυγες είστε ευπρόσδεκτοι».