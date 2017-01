H Super League επέλεξε συναίνεση με τη NOVA, αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος στα σκαριά

«Λαβράκια» έβγαλε το σημερινό ΔΣ της Super League, καθώς τέθηκαν επί τάπητος τα θέματα της εξόφλησης των χρωστούμενων από τη NOVA αλλά και η μελλοντική αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος.

Στο επόμενο ΔΣ που θα πραγματοποιηθεί στις 10/2 αναμένεται να συζητηθεί εκτενώς το θέμα της μείωσης των ομάδων από 16 σε 14, τη συμμετοχή του πρώτου της βαθμολογίας στα Play Off και την πραγματοποίηση Play Out από τη σεζόν 2018-2019. Σχετικά με την πρόταση μείωσης των ομάδων, θεωρείται σχεδόν βέβαιο, πως όλοι θα συμφωνήσουν, ενώ κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο, ο πρωταθλητής ν' αναδεικνύεται μέσα από τα Play Off.