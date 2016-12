Ο ΠΑΟΚ ήταν... σαρωτικός κόντρα στην Κέρκυρα, περνώντας με το εμφατικο 5-0 από το νησί των Φαιάκων, με τον Ντιέγκο Μπίσεσβαρ να κερδίζει το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη τοου «δικεφάλου» στο τελευταίο παιχνίδι του 2016 για την ομάδα του Βλάνταν Ίβιτς.

Το δελτίο Τύπου αναφέρει:

Ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ αναδείχθηκε, από τους φίλους του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans' Man of the Match της εκτός έδρας αναμέτρησης κόντρα στην ΑΟΚ Κέρκυρα για την 15η αγωνιστική της Super League.