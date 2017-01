Ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Αγρίνιο, νικώντας 1-0 τον Παναιτωλικό, παρότι έπαιζε με δέκα παίκτες από 33ο λεπτό. Η νίκη και κυρίως η εμφάνιση ενθουσίασε τους ιθύνοντες της ΠΑΕ και ο γιος του ισχυρού άνδρα του «δικεφάλου», Γιώργος Σαββίδης, ανέβασε βίντεο στο instagram, εκθειάζοντας προπονητή και παίκτες.

Η λεζάντα κάτω από το βίντεο έγραφε: «Katyusha is not only a nice song, but also a powerful gun bravo our 10 warriors !!!! #keephating»