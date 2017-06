Η αγωνιστική περίοδος ολοκληρώθηκε και ο Πέδρο Ενρίκε έστειλε τα δικά του μηνύματα στον ΠΑΟΚ. Μέσω των social media, με δύο διαφορετικές φωτογραφίες, ευχαρίστησε την «PAOKARA». Και προέτρεψε άπαντες να πορευτούν ενωμένοι και πιο δυνατοί την επόμενη σεζόν.

Χαρακτηριστικά, στο Twitter, έγραψε: «Thanks for everything PAOKARA. Let's go together and strong for next season. Obrigado». Δηλαδή: «Ευχαριστώ για όλα ΠΑΟΚάρα. Πάμε ενωμένοι και πιο δυνατοί του χρόνου. Ευχαριστώ».