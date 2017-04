Το πλήρωμα του χρόνου για να πει αντίο στην Τσέλσι - αποφάσισε ο ίδιος πως - έφτασε και για τον Τζον Τέρι. Ο αρχηγός θ' αποχωρήσει το καλοκαίρι, μετά από 22 χρόνια, από τους «μπλε». Όπως ανακοίνωσαν σήμερα (Δευτέρα 17/4) ο ποδοσφαιριστής και η ομάδα.

John Terry and Chelsea Football Club today jointly announce our captain will leave the club at the end of the season https://t.co/zQZe6zPLGC