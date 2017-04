Ανγκελα, «the game is over»

Οπως για παράδειγμα εκείνη που προκλήθηκε στην ολοκλήρωση της τεχνικής συμφωνίας όταν αίφνης ένα γερμανικής καταγωγής στέλεχος των τεχνικών κλιμακίων ονόματι Στίφενς διαπίστωνε ως αξεπέραστο πρόβλημα το να υπάρχουν αποκλίσεις στις προβλέψεις ΔΝΤ και ευρωπαϊκών θεσμών στην εκτίμηση των πρωτογενών πλεονασμάτων για την περίοδο μετά το 2018. Ηταν αυτή η διαπίστωση που ξεσήκωσε το ΔΝΤ, δίνοντάς του πάτημα να προβάλει στο παρά πέντε νέα εμπόδια στη διαπραγμάτευση οδηγώντας σε ναυάγιο το EWG.

Οταν λοιπόν το βράδυ εκείνης της Παρασκευής ένα SMS από την Ουάσιγκτον εμφανίστηκε στο κινητό του Αλέξη Τσίπρα, ο πρωθυπουργός μάλλον δεν αιφνιδιάστηκε. Στην οθόνη του τηλεφώνου εμφανίστηκε το όνομα της Κριστίν Λαγκάρντ (όχι όμως και η φωτογραφία της), συνοδευόμενο από ένα κείμενο που σύμφωνα με πληροφορίες προέτρεπε τον Ελληνα πρωθυπουργό σε ένα τάιμ άουτ.

Χωρίς προσχήματα



Το ΔΝΤ ζητούσε λοιπόν χρόνο για να συνεχιστεί η διαδικασία της αξιολόγησης, όμως ο Τσίπρας προφανώς δεν ήθελε να τον δώσει. Για τον επιπρόσθετο λόγο πως η διακοπή που αξίωνε η διευθύντρια του Ταμείου δεν συνοδευόταν αυτήν τη φορά από διάφορα προσχήματα, π.χ. διαφορές στη συμφωνία, αλλά ήταν ξερή και ευθεία. Το texting με τη Λαγκάρντ ήταν η αρχή μιας εντατικής επικοινωνίας επτά ημερών που είχε ο Αλέξης Τσίπρας με Ουάσιγκτον, Βρυξέλλες και Βερολίνο στην προσπάθειά του να ξεμπλοκάρει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης που σαφώς είχε κολλήσει με ευθύνη Σόιμπλε και ΔΝΤ. Μέσα σε μία εβδομάδα ο Τσίπρας είπε δύο φορές στους συνομιλητές του: «The game is over». Οι πληροφορίες επιμένουν ότι επικοινώνησε τρεις φορές με την καγκελάριο Μέρκελ. Η πρώτη ήταν την επομένη του μηνύματος Λαγκάρντ που ζητούσε παράταση χρόνου, η δεύτερη και πλέον καθοριστική το μεσημέρι της προηγούμενης Δευτέρας, και η τρίτη το απόγευμα της Τετάρτης, λίγη ώρα αφότου ο πρωθυπουργός προϊδέασε ότι θα ζητήσει έκτακτο Eurosummit εφόσον το Eurogroup της Μάλτας δεν θα έδινε λύση για τη συμφωνία.

Σημειωτέον πως ο Αλ. Τσίπρας αναγνωρίζει πως η καγκελάριος αδυνατεί να υποστηρίξει την Ελλάδα ανοιχτά εν μέσω προεκλογικής περιόδου και επιπλέον να δημιουργήσει την αίσθηση πως αδειάζει τον υπουργό των Οικονομικών της, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

Παρ' όλα αυτά η Μέρκελ δεν αρνήθηκε να αναλάβει έναν διαμεσολαβητικό ρόλο και στην πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία διαβεβαίωσε τον Αλέξη Τσίπρα ότι και δική της επιθυμία είναι να κλείσει η αξιολόγηση. Ηδη ο Τσίπρας τής είχε μεταφέρει το σκηνικό που δημιουργήθηκε στο EuroWorking Group και την ενημέρωσε πως επειδή το ΔΝΤ εκτιμά ότι η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει πρωτογενές πλεόνασμα 2,5% (και όχι 3,5%) το 2019, το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών απαιτεί πλέον όλα τα μέτρα να έρθουν μπροστά και να εφαρμοστούν το 2019. Ως εκεί καλά. Διότι το επόμενο τηλεφώνημα που είχε προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι της προηγούμενης Δευτέρας ήταν πολύ πιο έντονο, με τον πρωθυπουργό να εμφανίζεται οργισμένος για τις εξελίξεις και τη στάση του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών: «Ανγκελα, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ο Σόιμπλε θέλει να περάσει όλο αυτό στα χέρια του. The game is over. Το θέμα ή θα τελειώσει την Παρασκευή, ή θα τελειώσει αλλιώς. Η ευθύνη είναι δική σου. Ο σχεδιασμός Σόιμπλε είναι να προκαλέσει Grexit μέσα στην προεκλογική σας περίοδο. Αυτό δεν θα το επιτρέψω».

Παρά την ένταση που είχε στον τόνο του ο Αλέξης Τσίπρας, η καγκελάριος προσπάθησε να εμφανιστεί καθησυχαστική και να πείσει τον Ελληνα πρωθυπουργό πως «δεν είναι έτσι» και πως θα καταβάλει προσπάθειες για να βρεθεί λύση. Το τηλεφώνημα ολοκληρώθηκε με τη συμφωνία των δύο πλευρών να επαναληφθεί.

Η τρίτη φορά

Πράγματι, το τρίτο τηλεφώνημα Τσίπρα-Μέρκελ έγινε, χωρίς ωστόσο να έχει προγραμματιστεί. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ μόλις είχε φύγει από το Μαξίμου και ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε στο γραφείο του μαζί με τους Βαγγέλη Καλπαδάκη, Παναγιώτη Παυλόπουλο και Δημήτρη Τζανακόπουλο για να εκτιμήσουν τις εξελίξεις. Προτού περάσει μία ώρα από τη δήλωση Τσίπρα πως θα ζητήσει σύγκληση Συνόδου των χωρών-μελών της Ευρωζώνης, τον αναζήτησε στο τηλέφωνο η Ανγκελα Μέρκελ. Ο Τσίπρας φέρεται να της είπε ότι η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί με παιχνίδια ορισμένων πλευρών εις βάρος της Ελλάδας και εκείνη τον διαβεβαίωσε ότι «θα δουλέψω για λύση ως την Παρασκευή».

Το τηλεφώνημα με τη Μέρκελ το μεσημέρι της Τετάρτης ήταν εκείνο που οδήγησε τον πρωθυπουργό να εκτιμήσει το βράδυ της ίδιας ημέρας πως ενδεχομένως και το Eurosummit να μη χρειαστεί. Ηδη ο εκπρόσωπος Τύπου του Σόιμπλε είχε δηλώσει πως στο Eurogroup θα μπορούσε να υπάρξει τεχνική συμφωνία, ενώ εκπρόσωποι της Κομισιόν άφηναν να εννοηθεί ότι υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες για κλείσιμο.

Oι συμμαχίες Τσίπρα για 'να σταματήσουν τα παιχνίδια σε βάρος της Ελλάδας’

Ο Αλέξης Τσίπρας πήρε την απόφαση να προκαλέσει έκτακτο ευρωπαϊκό συμβούλιο των χωρών της Ευρωζώνης για το ενδεχόμενο που θα συνεχιζόταν το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, το βράδυ της προηγούμενης Τρίτης. Είχαν προηγηθεί μέσα στο προηγούμενο Σαββατοκύριακο επικοινωνίες με τη Λαγκάρντ, τον Μοσκοβισί και τον Γκάμπριελ. Τη συγκεκριμένη ημέρα το ΔΝΤ εμφανίστηκε να ζητάει να εφαρμοστούν όλα τα μέτρα, δηλαδή το 2%, μέσα στο 2019. Στο Μαξίμου σήμανε συναγερμός και ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε διαδοχικά μέσα σε λίγες ώρες με τους Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, Πιερ Μοσκοβισί και Ζίγκμαρ Γκάμπριελ.

Ο πρόεδρος της Κομισιόν εμφανίστηκε ιδιαίτερα υποστηρικτικός. Δεν είναι τυχαίο ότι για πρώτη φορά ο εκπρόσωπος της ΕΕ Μαργαρίτης Σχοινάς βγήκε ανοιχτά στο briefing της Κομισιόν, να δηλώσει ότι η αξιολόγηση θα κλείσει κάνοντας λόγο για παράλογες απαιτήσεις ορισμένων πλευρών.

Στους ευρωπαϊκούς κύκλους βάρυνε πολύ η εκτίμηση πως τα εμπόδια σε σχέση με τα πρωτογενή πλεονάσματα που επικαλούνταν το ΔΝΤ και το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών δεν είχαν ορθολογική εξήγηση και δεν έδεναν με τα στοιχεία για την ελληνική οικονομία.

Μάλιστα πληροφορίες επιμένουν ότι τα στοιχεία που θα παρουσιάσει η Eurostat γύρω στις 22-23 Απριλίου θα δείχνουν για την Ελλάδα και για το 2016 πρωτογενές πλεόνασμα μεταξύ του 3,8-4,2%.

Εκανε πίσω

Μέχρι το βράδυ της Τρίτης το ΔΝΤ είχε κάνει πίσω. Παρ' όλα αυτά ο πρωθυπουργός την παραμονή της άφιξης Τουσκ στην Αθήνα είχε αποφασίσει να πάρει πρωτοβουλίες. Μη γνωρίζοντας ότι ο Γερμανός εκπρόσωπος των τεχνικών κλιμακίων και άνθρωπος του Σόιμπλε θα επανερχόταν λίγες ώρες αργότερα ζητώντας νέα μέτρα για το 2018! «Θα ζητήσω να δοθεί πολιτική λύση. Εχουν χαθεί τρία Eurogroup. H διαπραγμάτευση έπρεπε να έχει κλείσει από τον Δεκέμβριο.

Ομως σ' αυτό το όργανο είναι ακόμη ισχυρή η επιρροή Σόιμπλε» φέρεται να είπε ο πρωθυπουργός στους συνεργάτες του. Σ' εκείνη τη σύσκεψη κι ενώ το Μαξίμου ανέμενε τα αποτελέσματα του δείπνου των θεσμών με Τσακαλώτο, Χουλιαράκη και Αχτσιόγλου, ο Τσίπρας τούς εξήγησε πως σ' ένα διευρυμένο όργανο όπως ένα συμβούλιο κορυφής η επίδραση της Γερμανίας θα ήταν μικρότερη και ό,τι ο ίδιος θα ζητούσε από τους ομολόγους του, πολλοί από τους οποίους είχαν δεσμευθεί απέναντί του στη Σύνοδο της Ρώμης να πάρουν ανοιχτά θέση.

Στο μυαλό του πρωθυπουργού μετρούν πάντα και οι πολύ καλές σχέσεις που έχει αναπτύξει τον τελευταίο χρόνο με τους Ευρωπαίους σοσιαλδημοκράτες. Στο πλαίσιο της αξιοποίησης αυτών των σχέσεων ένα από τα πρόσωπα που ενημέρωσε μετά τη δραματική τροπή του Εuroworking Group o Αλέξης Τσίπρας ήταν ο Γερμανός αντικαγκελάριος Ζίγκμαρ Γκάμπριελ.

Ο Γκάμπριελ εδώ και έναν χρόνο εμφανίζεται ιδιαίτερα φιλικός απέναντι στην κυβέρνηση Τσίπρα και μάλιστα περί τα τέλη της χρονιάς είχε προειδοποιήσει τη Μέρκελ να μην τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια της Ελλάδας, γιατί αυτό θα είχε επιπτώσεις στον κυβερνητικό συνασπισμό.

Ο Γκάμπριελ, που βρισκόταν προ δεκαπενθημέρου στην Αθήνα, άκουσε με προσοχή όσα του είπε ο συνομιλητής του και τον διαβεβαίωσε ότι επρόκειτο να παρέμβει.

Συνεχή ανταλλαγή μηνυμάτων είχε ο πρωθυπουργός με το ξεκίνημα της νέας κρίσης και με τον Πιερ Μοσκοβισί.

Ο επίτροπος επί των Oικονομικών έδειξε να συμμερίζεται το πρόβλημα και να αναγνωρίζει πως κάποια μέρη δημιουργούν εμπλοκή, κάτι που αποτυπώθηκε και στις επίσημες ανακοινώσεις της Κομισιόν για παράλογες απαιτήσεις.

Επιπλέον, το απόγευμα της Τρίτης ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στο τηλέφωνο και με τον ίδιο τον πρόεδρο της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ από τον οποίο ζήτησε παρέμβαση ώστε «να σταματήσουν οι κωλυσιεργίες και τα παιχνίδια».

Εξαρχής θετικός

Στενή επικοινωνία είχε όλες τις προηγούμενες ημέρες και με τον Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος εμφανίστηκε εξαρχής θετικός στο να βοηθήσει. Οταν μάλιστα διά ζώσης ο Αλέξης Τσίπρας τον ενημέρωσε ότι επρόκειτο να μιλήσει για έκτακτο συμβούλιο κορυφής της Ευρωζώνης, ο Πολωνός αξιωματούχος δεν αντέδρασε, αντιθέτως φέρεται να είπε στον πρωθυπουργό πως «αν το ζητήσεις είναι στα καθήκοντά μου να το δρομολογήσω». Ηταν η σειρά του Τσίπρα να πει το δικό του «The game is over» επιστρέφοντας τη συγκεκριμένη φράση στον Ευρωπαίο συνομιλητή του. Σημειωτέον ότι με το «The game is over» ο Τουσκ στις 25 Ιουνίου του 2015 είχε λήξει μία ακόμη αποτυχημένη Σύνοδο Κορυφής για το ελληνικό θέμα, οδηγώντας την κυβέρνηση Τσίπρα στην απόφαση για το δημοψήφισμα.

ΒΟΥΛΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

