Βλαντιμίρ Τζιζόφ: Η EE ίσως βγει μικρότερη από τα προβλήματα αλλά πιο σταθερή και ενωμένη

Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσίας στην ΕΕ μιλάει άψογα ελληνικά και είναι γνωστός για τις βαθιές γνώσεις του στα ελληνικά θέματα. Ασχολείται άλλωστε με την Ελλάδα και την Κύπρο εδώ και 45 χρόνια. Ηταν μόλις 18 χρόνων όταν ξεκίνησε να μαθαίνει την ελληνική γλώσσα στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας. «Τυχαία;» τον ρωτήσαμε, για να λάβουμε την απάντηση ότι «η τύχη είναι μια κρυφή δύναμη που δεν αναγνωρίζουμε». Το 1976 εντάχθηκε στο διπλωματικό σώμα και ακολούθησαν θητείες σε Αθήνα και Λευκωσία. Εκτοτε ασχολείται με τη σύγχρονη Ιστορία της περιοχής, την οποία γνωρίζει όσο λίγοι διπλωμάτες παγκοσμίως. Ακριβώς γι’ αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα η άποψη του Βλαντιμίρ Τζιζόφ για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.

Οι συζητήσεις στη Γενεύη



«Δεν ανέμενα να γίνει κάποια συγκλονιστική αλλαγή στον τελευταίο γύρο των συζητήσεων στη Γενεύη. Διότι αν κοιτάξουμε την κατάσταση στην περιοχή, βλέπουμε την Τουρκία να οδεύει προς συνταγματικές αλλαγές και αυτό είναι το επίκεντρο της εσωτερικής πολιτικής της. Συνεπώς η στιγμή δεν είναι η καλύτερη - είναι αντικειμενικό» λέει ο πρέσβης. «Οσο γι’ αυτό που λέγεται κάθε τόσο ότι αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία της Κύπρου, θυμάμαι μια προσωπικότητα που ήρθε στην Κύπρο, στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, δηλώνοντας ?This is the year of the Cyprus solution?. Ηταν η Μαντλίν Ολμπράιτ. Και το έτος ήταν 1989».

Τον ρωτάμε τι ρόλο παίζουν οι τεράστιες επενδύσεις Ρώσων στην Κύπρο αλλά και η μετανάστευση χιλιάδων Ρώσων στην Κύπρο. Ο πρέσβης γελάει. «Θα ήθελα να πω ότι παίζουν σταθεροποιητικό ρόλο και οικονομικά και πολιτικά. Και είναι ένας κρίκος ακόμα που συνδέει τη Ρωσία με την Κύπρο. Δεν θα πω ότι όλοι αυτοί είναι άγγελοι. Οχι. Αλλά η Κύπρος, παρόλο που είναι μικρή χώρα, είναι πολύ καλά οργανωμένη από την άποψη διάρθρωσης του οικονομικού και του τραπεζικού συστήματος, όπως και των ελέγχων. Γι’ αυτό έχουμε καλή συνεργασία σε αυτόν τον τομέα» λέει.

Για τις σχέσεις Ρωσίας - Ελλάδας ο Βλ. Τζιζόφ λέει ότι «βασίζονται σε μια γερή, σταθερή παράδοση που κρατάει από τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Και, λόγω και της θρησκείας και του πολιτισμού, πάντοτε είχαμε φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο λαών. Σήμερα με την Ελλάδα έχουμε και οικονομική συνεργασία, και μάλιστα σε ευαίσθητους τομείς, στο ενεργειακό και στη στρατιωτική τεχνολογική συνεργασία. Γενικά βλέπω ένα καθαρό μέλλον» τονίζει.

«Την ίδια στιγμή αντιλαμβανόμαστε ότι η επιρροή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ δεν είναι καθοριστική. Καταλαβαίνουμε επίσης και τα οικονομικά προβλήματα της Ελλάδας που περιορίζουν το περιθώριο πολιτικών δραστηριοτήτων μέσα στους δύο Οργανισμούς, περισσότερο στην ΕΕ» επισημαίνει, εννοώντας εν μέρει και τις κυρώσεις που ψήφισε η ΕΕ κατά της Ρωσίας.

«Οταν συζητώ το θέμα με Ελληνες εκπροσώπους και άλλων χωρών της ΕΕ, όλοι τοποθετούνται εναντίον των κυρώσεων, ορισμένοι μάλιστα το δηλώνουν και δημόσια. Παρατήρησα ότι στο θέμα αυτό, μετά από κάθε συζήτηση στην ΕΕ, οι υπεύθυνοι βγαίνουν και λένε -ευτυχώς ακόμη μία φορά καταφέραμε να τηρήσουμε μια ενωμένη θέση-, χωρίς να παίζει ρόλο η ουσία της απόφασης. Εμείς δεν διαπραγματευόμαστε την άρση των κυρώσεων με κανέναν. Και βεβαίως δεν θα παρακαλέσουμε να αρθούν. Είναι ένα πρόβλημα που δημιούργησε η ΕΕ, ίσως ύστερα από συμβουλές άλλων. Αλλά είναι και πρόβλημα που πρέπει να το λύσει η ίδια η ΕΕ. Και για να το λύσει πρέπει να συγκεντρώσει αρκετή πολιτική βούληση. Είναι, όπως στην πυρηνική φυσική, που χρειάζεται η συσπείρωση μιας κριτικής μάζας για να γίνει έκρηξη. Δεν λέω ότι θα γίνει πυρηνική έκρηξη και σε αυτήν την περίπτωση, αλλά θα επέλθει μια αλλαγή πορείας. Κι όταν συμβεί αυτό, η ΕΕ θα ξέρει πού να μας βρει» λέει χαρακτηριστικά. Ομως η Ρωσία επιθυμεί καλή σχέση και με την Τουρκία, την οποία ο πρέσβης χαρακτηρίζει «μη εύκολο συνομιλητή». Τον ρωτήσαμε πώς βλέπει το μέλλον της ΕΕ. «Δεν νομίζω ότι η ΕΕ οδηγείται σε κατάρρευση. Θα έχει αρκετά προβλήματα ακόμη και μπορεί να βγει ίσως μικρότερη, αλλά πιο σταθερή και πιο ενωμένη. Η Ρωσία επιθυμεί η ΕΕ να είναι ισχυρή, ενωμένη και ανεξάρτητη στη λήψη αποφάσεων».

Η σχέση με τις ΗΠΑ

Επηρέασε η Ρωσία το αποτέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ; Η προβοκατόρικη ερώτηση δεν τον έκανε να χάσει το μόνιμο χαμόγελό του. «Υπάρχει αντιρωσική υστερία στον δυτικό Τύπο. Το μόνο που δεν έχουν πει είναι ότι η Ρωσία φταίει για την κακοκαιρία και τους σεισμούς» σχολιάζει. «Με την προηγούμενη κυβέρνηση και τον πρόεδρο αρχίσαμε καλά πριν από 8 χρόνια, αλλά τελικά φτάσαμε σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Επέβαλαν κυρώσεις, έστειλαν πίσω 35 υπαλλήλους της πρεσβείας και των προξενείων, και μας έκλεψαν ουσιαστικά δύο κτήματα στα παράλια των ΗΠΑ, ιδιοκτησίας της ρωσικής ομοσπονδίας. Από αυτά που δήλωσε ο Τραμπ ανοίγει μια προοπτική. Δεν έχουμε ευφορία, αλλά προβλέπουμε ότι οι σχέσεις δεν μπορούν να γίνουν χειρότερες».

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 8

Τον ρωτήσαμε για την απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης να μην εκδώσει τους οκτώ Τούρκους στρατιωτικούς. «Ανέμενα κάτι τέτοιο. Αυτό δεν θα αρέσει στην Αγκυρα, βέβαια, και είναι αναμενόμενο, αλλά η απόφαση βασίζεται σε ορισμένες βάσεις Δικαίου...» σημειώνει.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΑ

mapsara@gmail.com