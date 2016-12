Βούτσης: Το σχέδιο της κυβέρνησης δεν περιλαμβάνει κάλπες, αλλά έξοδο στις αγορές

Ερωτηθείς για τις κυβερνητικές περιοδείες των τελευταίων ημερών, αλλά και για το εάν η κυβέρνηση σκέπτεται «ηρωική έξοδο» διά της προσφυγής στις εκλογές, απαντά: «Άργησε η κυβέρνηση και αργήσαμε ως κόμμα, ως ΣΥΡΙΖΑ, να κάνουμε συστηματική αυτήν την άμεση επαφή με το λαό. Η πολιτική εξόρμησης είναι απολύτως χρήσιμη και δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με το ενδεχόμενο εκλογών. Θέλουμε να φτάσουμε οπωσδήποτε μετά τον εκλογικό κύκλο της Ευρώπης και οπωσδήποτε με τη χώρα να βγαίνει στις αγορές, και να αρχίσει η έξοδος από την κρίση με την κοινωνία όρθια».

Στο ερώτημα αν φοβάται την εκλογική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος της Βουλής θυμίζει ότι σε τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις «υπήρξε ένα κοινωνικό σώμα που επένδυσε την ελπίδα του πάνω στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ». Κατά συνέπεια, ούτε την κατάρρευση του κόμματός του φοβάται ούτε και το κλείσιμο του κύκλου με την Αριστερά στο περιθώριο. Όμως, επισημαίνει, «αυτό το οποίο είμαι υποχρεωμένος να φοβάμαι είναι μια διαρκής δοκιμασία των σχέσεων της κυβερνητικής πολιτικής με την κοινωνία».

Στο ειδικότερο ερώτημα, αν τίθεται θέμα διενέργειας δημοψηφίσματος στην περίπτωση του απευκταίου σεναρίου, ο πρόεδρος της Βουλής δίνει την εξής απάντηση: «Εργαζόμαστε για να μην υπάρχει αυτό το ακραίο και άκρως προκλητικό ή και εκβιαστικό δίλημμα από μέρους μιας μειοψηφικής μερίδας των δανειστών. Δεν έχουμε προετοιμαστεί ούτε μας ενδιαφέρει να προετοιμαστούμε για απευκταία σενάρια».

Ερωτηθείς εξάλλου, σε άλλο σημείο, για το ποιο είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της κυβέρνησης αυτής, υποστηρίζει πως είναι το γεγονός ότι υπάρχει εναλλακτική στην Ελλάδα μέσα σε ένα κόσμο που έχει κυριαρχήσει το δόγμα TINA (There Is No Alternative) -και με τον τρόπο αυτό απαντά και στην προσπάθεια να παραιτηθεί η κυβέρνηση, προσπάθεια που καταβάλλει ένα ετερόκλητο μέτωπο αφού σε αυτό συμπράττουν και δυνάμεις που είναι στα αριστερά της κυβέρνησης, όπως αναφέρει. Όσον αφορά το μέτωπο προς τη ΝΔ ειδικότερα, της επιρρίπτει «βαριά ευθύνη» για τη στάση της στο θέμα των ραδιοτηλεοπτικών αδειών, αλλά και για εκείνο της 13ης σύνταξης.

Όσον αφορά το κλείσιμο της αξιολόγησης, αναφέρει ότι με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, δεν υπάρχει εμπλοκή, προσθέτει ωστόσο: «Θα είναι πραγματικά μεγάλη αρνητική έκπληξη αν από ορισμένες μειοψηφικές πλευρές στην ΕΕ γινόταν ή γίνει η επιλογή να βραδύνει περαιτέρω η β’ αξιολόγηση για λόγους που μόνο πολιτικά θα μπορούσαν να εξηγηθούν».

Ο πρόεδρος της Βουλής δεν κρύβει επίσης τη δυσφορία του για τον «όλο και μεγαλύτερο ασφυκτικό έλεγχο επιτήρησης», ενώ για την επιστολή του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου εξηγεί πως αποσαφηνίζει τα σημεία της συμφωνίας. Μια συμφωνία, συμπληρώνει, που εφαρμόζεται «παρότι μπαίνουν πάρα πολλές τρικλοποδιές από αρκετές πλευρές».

Στην κριτική που δέχεται από την αντιπολίτευση η κυβέρνηση, γιατί τα χρήματα της υπεραπόδοσης δόθηκαν στους συνταξιούχους μόνον και χωρίς άλλα κριτήρια, αναγνωρίζει πως είναι πολλές οι ευπαθείς ομάδες, αλλά η μεγάλη πλειονότητα των συνταξιούχων βρίσκεται στην πλευρά των «πολύ αδικημένων».

Στο ερώτημα για τη σκληρή κριτική που κατά καιρούς έχει διατυπώσει κατά του Γερμανού υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, εξηγεί πως δεν είναι κάτι προσωπικό, αλλά σχετίζεται με μια μεγάλη αντιπαράθεση στους κόλπους της ΕΕ, για το μέλλον της και όχι μόνο για το ελληνικό ζήτημα. Παράλληλα υπογραμμίζει όμως και την ανάγκη να αποδομηθεί και να ηττηθεί μια αντίληψη που θέλει να οδηγήσει την ΕΕ σε πολλές ταχύτητες.

«Ποτέ δεν μας απασχόλησε η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα» διαβεβαιώνει, τέλος, ο πρόεδρος της Βουλής και χαρακτηρίζει «ιστορικά διπλό λάθος» το να «φλερτάρει» κανείς με μια τέτοια ιδέα, σε μια συγκυρία εθνικιστικών αναδιπλώσεων στην Ευρώπη.