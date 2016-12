Η selfie του Πάνου Καμμένου στο αεροπλανοφόρο «Αϊζενχάουερ» [photo]

Νωρίς το πρωί, ο κ. Καμμένος, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη και τον αρχηγό ΓΕΝ αντιναύαρχο Γεώργιο Γιακουμάκη , επισκέφθηκαν το αεροπλανοφόρο "USS Dwight D. Eisenhower", το οποίο πλέει στα διεθνή ύδατα νοτίως της Κρήτης στο πλαίσιο ναυτικών επιχειρήσεων στην ανατολική Μεσόγειο.

Νωρίτερα, πριν από την προσγείωση του C-130 που τον μετέφερε, ο υπουργός Άμυνας δεν παρέλειψε να βγάλει και μία selfie με πλήρη στρατιωτικό εξοπλισμό.

Tweet για την επίσκεψη του Πάνο Καμμένου αλλά και φωτογραφίες μοιράστηκε και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

Thank you @TheCVN69 and @NSA_SoudaBay for hosting Minister @PanosKammenos & our #hellenicnavy partners today as we deepen our alliance ties pic.twitter.com/sr22v5mPIK