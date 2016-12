Κυβερνητικές πηγές: Ποτέ δεν έχουμε αποδεχθεί πρωτογενή πλεονάσματα 3,5%

«Το κείμενο που κατέθεσε η ΝΔ στη Βουλή, και υποστηρίζει ότι η χώρα έχει δεσμευθεί για πλεονάσματα 3,5% για μια 10ετία, αποτελεί Έκθεση Συμμόρφωσης (Compliance Report) της Κομισιόν, όπου πράγματι αναφέρει πρωτογενή πλεονάσματα 3,5%. Υπάρχει, όμως, και άλλη Έκθεση Συμμόρφωσης, αυτή του ΔΝΤ, που αναφέρει πρωτογενή πλεονάσματα 1,5%!

Τα κείμενα αυτά δεν είναι δεσμευτικά για την ελληνική κυβέρνηση! Ούτε της Κομισιόν με το 3,5%, ούτε του ΔΝΤ με το 1,5%! Γι’ αυτό και δεν υπογράφονται από την Ελληνική Κυβέρνηση, καθώς δεν αποδέχεται αυτές τις υποθέσεις για τα πλεονάσματα, διεκδικώντας μια βιώσιμη λύση για το χρέος» επισημαίνουν οι ίδιοι κύκλοι.



«Η κυβέρνηση δεσμεύθηκε με την υπογραφή της “ότι η Ελλάδα θα εκπληρώσει τους στόχους του πρωτογενούς πλεονάσματος του προγράμματος του ESM (3,5% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα), με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της Ελλάδας στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και του Δημοσιονομικού Συμφώνου” αναφέρουν, παραπέμποντας, στην συνέχεια, στον εξής σύνδεσμο: -“Greece will meet the primary surplus targets of the ESM programme (3.5% of GDP in the medium-term), without prejudice to the obligations of Greece under the SGP and the Fiscal Compact".(http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases.2016/05/24-eurogroup-statement-greece/)”.Η ΝΔ, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στη λαθροχειρία ψευδόμενη για το τι έχει υπογράψει η σημερινή κυβέρνηση. Στην ίδια έκθεση, και μάλιστα στην ίδια σελίδα, η Επιτροπή μιλά και για εναλλακτικά σενάρια με πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 2% και 1,7% μετά το τέλος του προγράμματος! Το ξεχνά...Η ΝΔ θα πρέπει να γνωρίζει ότι, όπως λέει και ο λαός μας, το ψέμα έχει κοντά ποδάρια...» καταλήγουν οι κυβερνητικοί κύκλοι.