Επίθεση στον Gabbana λόγω της στήριξής του στη Μελάνια Τραμπ

Ο σχεδιαστής μόδας δημοσίευσε πριν από δύο μέρες φωτογραφία του πρώτου επίσημου πορτρέτου της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Στη φωτογραφία, η Τραμπ φοράει ένα μαύρο μπλέιζερ Dolce & Gabbana.



#DGWoman BEAUTIFUL ❤❤❤❤❤ #melaniatrump Thank you 🇺🇸❤❤❤ #madeinitaly🇮🇹 Thanks to all those who appreciate our work ❤ Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη stefanogabbana (@stefanogabbana) στις Απρ 4, 2017, 2:40πμ PDT

«Υπέροχη» έγραψε στην ανάρτηση ο Γκαμπάνα ευχαριστώντας την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ (συντ. FLOTUS – First Lady of The United States) και συμπεριέλαβε τα hashtags «DGWoman», «MelaniaTrump» και «MadeInItaly».



Η ανάρτηση επικρίθηκε έντονα και ο σχεδιαστής μόδας επανήλθε με απαντήσεις, σύμφωνα με την Huffington Post. Ένας χρήστης έκανε dislike στη φωτογραφία και έγραψε: «Η κοινότητα LGBT (κοινότητα λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και τρανσέξουαλ) αγωνίζεται τόσο σκληρά εναντίον αυτών των ανθρώπων για τα δικαιώματά της. Πώς μπορείς. Μην ακολουθείς, κάνε μποϊκοτάζ».



Ο Γκαμπάνα, ο οποίος έχει δηλώσει ανοιχτά ότι είναι ομοφυλόφιλος και έχει δεχθεί κριτική από την κοινότητα LGBT για τη στήριξή του στους Τραμπ στο παρελθόν, «ανταπέδωσε τα πυρά» στα ιταλικά γράφοντας «vai a cagare» το οποίο μεταφράζεται ως «πήγαινε στο διάβολο». Εκπρόσωπος Τύπου του Dolce & Gabbana είπε ότι ο οίκος μόδας δεν έχει κανένα σχόλιο. Ο Γκαμπάνα έγραψε και σε άλλους ακολούθους του «να πάνε στο διάβολο». Όταν ένας χρήστης του Instagram έγραψε ότι με τη φωτογραφία που ανάρτησε ο Γκαμπάνα έχασε και έναν ακόλουθο και έναν θαυμαστή, ο σχεδιαστής μόδας απάντησε απλά «δεν με νοιάζει. πραγματικά!!!».



Ο Στέφανο Γκαμπάνα, ο οποίος παραδέχθηκε στα σχόλιά του ότι ο ίδιος διαχειρίζεται το λογαριασμό του στο Instagram, υπερασπίστηκε την ενδυματολογική επιλογή της Μελάνια, γράφοντας στα ιταλικά ότι η φωτογραφία δεν έχει καμία σχέση με πολιτική γραμμή ή πολιτική.



Παρά την κριτική, οι περισσότεροι χρήστες στο Instagram που γράφουν στον λογαριασμό του Γκαμπάνα επικροτούν την ανάρτησή του με τη φωτογραφία της Μελάνια Τραμπ. «Είναι αστείο, άνθρωποι που σχολιάζουν την πολιτική δεν έχουν ιδέα τι λένε. Φοράει τα ρούχα σου όμορφα!!!» αναφέρεται σε ένα σχόλιο. Σε άλλο σχόλιο σημειώνεται: «Μου αρέσει η ανάρτηση! Τόσοι πολλοί άνθρωποι τη μισούν εξαιτίας του συζύγου της και εσύ επέδειξες σεβασμό, όπως αξίζει σε μία γυναίκα. Συγχαρητήρια!!! Έχω εμμονή με τον @dolcegabbana και τώρα ακόμη περισσότερο!!! Τόση πολύ αγάπη!!!».



Τον Ιανουάριο ο Γκαμπάνα είχε δεχθεί και πάλι σχόλια για μια άλλη φωτογραφία της Μελάνια Τραμπ, την οποία κάποιοι εξέλαβαν ως ομοφοβική. Πολλοί ακόλουθοι επέκριναν τον σχεδιαστή για τη φαινομενική στήριξη σε έναν πρόεδρο που προωθεί πλατφόρμα κατά της κοινότητας LGBT. Όταν κάποιος ακόλουθος έγραψε, «λυπηρό όταν ένας ομοφυλόφιλος σχεδιαστής δεν ενδιαφέρεται για άλλες ομάδες που καταπιέζονται» ο Γκαμπάνα απάντησε με ένα συγκεχυμένο σχόλιο «Μην με αποκαλείς γκέι παρακαλώ!! Είμαι ένας άντρας!!! Το ποιον αγαπώ είναι η προσωπική μου ζωή».



Παρότι προκλήθηκε αντιπαράθεση για τις φωτογραφίες και τα σχόλια του Γκαμπάνα, ο σχεδιαστής συνέχισε να κάνει αναρτήσεις με φωτογραφίες των Τραμπ.