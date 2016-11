Η Γαλλοϊρανή σκιτσογράφος και σκηνοθέτις Μαρζάν Σατραπί έρχεται στη Στέγη

Η Μαρζάν Σατραπί έγινε διεθνώς γνωστή όταν εξέδωσε τις αναμνήσεις από τα παιδικά και εφηβικά της χρόνια υπό μορφή κόμικς (graphic novel), που μέχρι σήμερα έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από σαράντα γλώσσες. Στη σειρά βιβλίων με τον τίτλο «Περσέπολις», αφηγείται την ιστορία μιας πανέξυπνης πιτσιρίκας που μεγαλώνει στο Ιράν της δεκαετίας του 1970, όταν η Ισλαμική Επανάσταση και ο πόλεμος με το Ιράκ εισβάλλουν στη ζωή της οικογένειάς της και αναστατώνουν τον κόσμο της.

Η ιστορία συνεχίζεται στη Βιέννη, όπου θα την στείλουν οι γονείς της, με την ευχή να ζήσει ελεύθερα. Με ειλικρίνεια και καταλυτικό χιούμορ, η Σατραπί διηγείται την ιστορία μιας ασυνήθιστης ενηλικίωσης που, χάρη στο σπάνιο ταλέντο της, θα αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές και συγκρίσεις με το «Μάους», το κορυφαίο graphic novel του 20ού αιώνα, από τον Αρτ Σπίγκελμαν. Λίγα χρόνια αργότερα, η ίδια θα διασκευάσει την αυτοβιογραφική «Περσέπολις» για τον κινηματογράφο, κερδίζοντας -ανάμεσα σε άλλα- το βραβείο Fipresci στο φεστιβάλ των Καννών, δύο βραβεία Σεζάρ, καθώς και μια υποψηφιότητα για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων.

Η Σατραπί μεγάλωσε στην Τεχεράνη, προτού φύγει για τη Βιέννη και από εκεί για το Στρασβούργο, όπου σπούδασε Διακοσμητικές Τέχνες. Εκτός από τη σειρά «Περσέπολις», έχει γράψει άλλα δύο κόμικς για ενηλίκους: το «Κοτόπουλο με Δαμάσκηνα», το οποίο επίσης διασκεύασε για τη μεγάλη οθόνη, καθώς και το σπαρταριστό «Κεντήματα», στο οποίο μια παρέα γυναικών, που εκπροσωπούν τρεις γενιές, συναντιούνται γύρω από ένα σαμοβάρι για να κουτσομπολέψουν, να ανταλλάξουν μυστικά, να αφηγηθούν προσωπικές ιστορίες, να μιλήσουν για τις σχέσεις, τους άνδρες και το σεξ.

Τα τελευταία χρόνια, ζει στο Παρίσι και ασχολείται κυρίως με τον κινηματογράφο. Το 2013 σκηνοθέτησε την ταινία «Gang of the Jotas» και την επόμενη χρονιά την ταινία «The Voices» («Φωνές»). Αυτό τον καιρό εργάζεται πάνω στην ταινία «The Extraordinary Journey of the Fakir», με πρωταγωνίστρια την Ούμα Θέρμαν. Παράλληλα, συνεχίζει να ζωγραφίζει και να συμμετέχει σε εκθέσεις.

Τα βιβλία της Σατραπί για ενηλίκους που κυκλοφορούν στα ελληνικά είναι τα κόμικς «Περσέπολις» (δύο τόμοι), σε μετάφραση Γεωργίας Τσάκωνα και Μελίττας Γκουρτσογιάννη, και «Κεντήματα» σε μετάφραση Γεωργίας Τσάκωνα, από τις εκδόσεις Ηλίβατον.

Στο τέλος της εκδήλωσης, που εντάσσεται στον Κύκλο «Λέξεις & Σκέψεις» η Μαρζάν Σατραπί θα υπογράψει βιβλία.

Η είσοδος είναι δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η διανομή των δελτίων εισόδου ξεκινά μία ώρα πριν από κάθε εκδήλωση. Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία, ενώ η εκδήλωση θα αναμεταδοθεί και με live streaming μέσω του sgt.gr.