Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του Ρόμπιν Θικ στον πατέρα του

«Ο πατέρας μου έφυγε σήμερα. Ηταν ο καλύτερος άντρας που γνώρισα ποτέ. Ο καλύτερος φίλος που είχα ποτέ. Ελάτε να γιορτάσουμε τη χαρά που έφερνε σε κάθε δωμάτιο που βρισκόταν. Σε αγαπάμε Άλαν Θικ. Σε ευχαριστώ για την αγάπη. Με αγάπη, ο ευγνώμων γιος σου» έγραψε ο τραγουδιστής Ρόμπιν Θικ.

Ο 69χρονος ηθοποιός, που ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στον Καναδά και τις ΗΠΑ, έφυγε μετά από ανακοπή καρδιάς που υπέστη ενώ έπαιζε χόκεϊ με τον νεότερο γιο του Κάρτερ Θικ.

Και ο νεότερος γιος του Θικ, έγραψε μερικά λόγια αγάπης για τον πατέρα του στο Twitter. «Σήμερα έχασα τον καλύτερό μου φίλο και το είδωλό μου και ο κόσμος έχασε έναν από τους καλύτερούς του… Είσαι ένας θρύλος και σε αγαπώ μπαμπά. Μέχρι την επόμενη φορά» έγραψε ο Κάρτερ, δίπλα σε μια φωτογραφία με τον πατέρα του.

Today I lost my best friend and my idol, and the world lost one of it's finest. You are a legend and I love you Pops. Until next time. pic.twitter.com/ZQd2NZMTx4