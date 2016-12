Στον «Αστακό» του Γιώργου Λάνθιμου το βραβείο σεναρίου της Ένωσης Κριτικών του Λος Αντζελες

Το «The Lobster» (Ο Αστακός), αποτελεί την τέταρτη μεγάλου μήκους ταινία του Γιώργου Λάνθιμου. Γυρίστηκε στην Ιρλανδία, είναι διεθνής συμπαραγωγή (Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Γαλλία, Ολλανδία), με ένα εντυπωσιακό καστ: Κόλιν Φάρελ, Ρέιτσελ Βάις, Τζον Σι Ράιλι, Λεά Σεϊντού, Μπεν Γουίσο, Ολίβια Κόλμαν, Αριάν Λαμπέντ και Αγγελική Παπούλια.

Λίγο πριν το κλείσιμο του 2016, η 'Ενωση Κριτικών του Λος 'Αντζελες έδωσε τα δικά της βραβεία για τα καλύτερα της χρονιάς, προκρίνοντας το «Moonlight» του Μπάρι Τζένκινς ως την καλύτερη ταινία.

Το βραβείο Α' Γυναικείου ρόλου κατέκτησε η υποκριτική δυναμική της Ιζαμπέλ Ιπέρ στις ταινίες «Εκείνη» του Πολ Βερχόφεν και το «Μέλλον» της Μια Χάνσεν Λοβ, το βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου ο 'Ανταμ Ντράιβερ για την ταινία «Πάτερσον» του Τζιμ Τζάρμους, ενώ η «Υπηρέτρια» του Τσαν-Γουκ Παρκ κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ξενόγλωσσης ταινίας και Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης.

Αναλυτικά τα βραβεία της 'Ενωσης Κριτικών του Λος 'Αντζελες για το 2016

Καλύτερη Ταινία: «Moonlight» του Μπάρι Τζένκινς

Καλύτερος Σκηνοθέτης: Μπάρι Τζένκινς για το «Moonlight»

Α' Ανδρικός Ρόλος: Ανταμ Ντράιβερ για το «Paterson»

Α' Γυναικείος Ρόλος: Ιζαμπέλ Ιπέρ για το «Εκείνη» και το «Μέλλον»

B' Ανδρικός Ρόλος: Μαχερσάλα Αλι για το «Moonlight»

B' Γυναικείος Ρόλος: Λίλι Γκλαντστόουν για το «Certain Women»

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: I Am Not Your Negro

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: «Your Name»

Καλύτερο Σενάριο: Γιώργος Λάνθιμος και Ευθύμης Φιλίππου για το «The Lobster»

Καλύτερη Φωτογραφία: Τζέιμς Λάξτον για το «Moonlight»

Καλύτερο Μοντάζ: Μπρετ Γκρανάτο, Μάγια Μάμα, Μπεν Σοζάνσκι για το «Ο.J Simpson: Made in America»

Καλύτερη Μουσική: Τζάστιν Χούρβιτζ, Μπενζ Πάσεκ, Τζάστιν Πολ για το «La La Land»

Καλύτερη Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Σέονγκ-χιέ Ρίου για την «Υπηρέτρια»

Καλύτερη Ξενόγλωσση ταινία: «Η Υπηρέτρια» του Τσαν-Γουκ Παρκ