Τελευταίος βιασμός στο Παρίσι; Χωρίς τη συναίνεση της Μαρία Σνάιντερ η διάσημη σκηνή με το βούτυρο [vid]

Η αποκάλυψη είχε γίνει από τον ιταλό σκηνοθέτη το 2013, δύο χρόνια μετά το θάνατο της Μαρία Σνάιντερ, μέσω μιας συνέντευξής του στην Ταινιοθήκη της Γαλλίας, ωστόσο η κασέτα είχε πρακτικά χαθεί για να ανέβει στο YouTube πριν από λίγες ημέρες.

Εκεί ο Μπερνάντο Μπερτολούτσι ομολογεί πως ο ίδιος και ο Μάρλον Μπράντο είχαν την ιδέα να προσθέσουν άλλη μια σκηνή στην ταινία, την αμφιλεγόμενη και πολυσυζητημένη σκηνή με το βούτυρο, χωρίς να πουν τίποτε στην πρωταγωνίστρια Μαρία Σνάιντερ, ώστε «να νοιώσει τον βιασμό».

Ο σκηνοθέτης παραδέχεται πως υπήρξε απαίσιος απέναντι στην ηθοποιό γιατί δεν της είχε αποκαλύψει τι σχεδίαζαν να συμβεί την ώρα του γυρίσματος. Στη συνέχεια δηλώνει πως ήθελε να πετύχει την αντίδρασή της «ως κορίτσι και όχι ως ηθοποιό» και πως ήθελε να την κάνει να νιώσει πραγματικά ταπεινωμένη. «Νομίζω ότι μίσησε εμένα και τον Μπράντον που δεν της το είπαμε» αναφέρει και προσθέτει «Δεν ήθελα η Μαρία να ερμηνεύσει την ταπείνωση και την οργή της. Ήθελα να την νιώσει». Υπενθυμίζεται ότι την εποχή που γυρίστηκε η ταινία, η Σνάιντερ ήταν 19 ετών και ο Μπράντον 48.

Η σκηνή =προκάλεσε μεγάλη αίσθηση και λογοκρίθηκε ενώ μερικά χρόνια αργότερα η πρωταγωνίστρια είχε εξομολογηθεί πόσο ταπεινωμένη αισθάνθηκε και ανέφερε ότι ένιωσε τη σκηνή σαν «βιασμό» από τον Μπράντον. «Ένιωσα ταπεινωμένη και ήταν σαν να με βίαζαν μαζί ο Μάρλον και ο Μπερτολούτσι. Μετά τη σκηνή, ο Μάρλον δεν με παρηγόρησε ούτε καν απολογήθηκε. Μου είπε μόνο "Μαρία, μην ανησυχείς, είναι μόνο μια ταινία. Ευτυχώς ήταν μόνο μια λήψη», είχε πει σε μια συνέντευξή της το 2007, προσθέτοντας ότι τώρα γνωρίζει πως θα έπρεπε να καλέσει αμέσως τον ατζέντη της ή τον δικηγόρο της καθώς δεν μπορείς να αναγκάσεις έναν ηθοποιό να κάνει κάτι που δεν είναι γραμμένο στο σενάριο, κάτι που όμως τότε δεν ήξερε.

Μετά την κυκλοφορία της ταινίας, η Σνάιντερ δεν δέχτηκε να ξανακάνει γυμνή σκηνή σε καμία από τις κινηματογραφικές ταινίες που συμμετείχε.

Οργή στα social media

Η αποκάλυψη έχει προκαλέσει σάλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πολλούς καλλιτέχνες να εκφράζουν την οργή τους. Ανάμεσά τους η ηθοποιός Τζέσικα Τζαστέιν, η οποία δήλωσε «άρρωστη»: «Προς όλους εσάς που αγαπάτε αυτήν την ταινία - Βλέπετε ένα 19χρονο κορίτσι να βιάζεται από έναν 48χρονο άνδρα. Ο σκηνοθέτης οργάνωσε την επίθεση. Νιώθω άρρωστη».

To all the people that love this film- you're watching a 19yr old get raped by a 48yr old man. The director planned her attack. I feel sick. https://t.co/qVDom2gYf6