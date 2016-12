To Χόλιγουντ αποχαιρετά την «Πριγκίπισσα Λέια»

H Kάρι Φίσερ υπέστη καρδιακή προσβολή πριν από μερικές ημέρες και τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι συνάδελφοί της, συγκλονισμένοι από τον πρόωρο θάνατό της, έχουν ήδη ξεκινήσει να την αποχαιρετούν μέσω κοινωνικών δικτύων.

Ο ηθοποιός Μάρκ Χάμιλ, ο άνθρωπος που ενσάρκωσε το ρόλο του Λουκ Σκάιγουοκερ, έγραψε στο Twitter: «Δεν έχω λόγια. Είμαι συντετριμμένος».

Με ένα μήνυμα στο Twitter αποχαιρέτησε την Κάρι Φίσερ και ο Γουίλιαμ Σάτνερ. «Στεναχωρήθηκα βαθύτατα όταν έμαθα για το θάνατο της Κάρι Φίσερ. Θα μου λείψουν τα πειράγματά μας. Ένα υπέροχο ταλέντο και ένα φως έσβησαν για πάντα» έγραψε ο ηθοποιός.

I'm deeply saddened to learn of the death of Carrie Fisher. I will miss our banterings. A wonderful talent & light has been extinguished. — William Shatner (@WilliamShatner) December 27, 2016



«Έφυγε η Κάρι Φίσερ. Ηταν πιο αστεία και πιο έξυπνη απ’ ότι είχε κάποιος το δικαίωμα να είναι….» έγραψε η ηθοποιός Γούπι Γκόλντμπεργκ.

Carrie Fisher has passed, she was funnier&smarter than anyone had the right to be. Sail On Silver Girl. Condolences Debbie & Billie

R.I.P. — Whoopi Goldberg (@WhoopiGoldberg) December 27, 2016

Ο Μπίλι Ντ. Γουίλιαμς, που πριν από μερικές ημέρες είχε στείλει άλλο ένα tweet στην αγαπημένη του φίλη, έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο ότι στεναχωρήθηκε πολύ όταν έμαθε για το θάνατό της. «Ηταν μια καλή φίλη, που σεβόμουν και θαύμαζα πολύ. Η “δύναμη” είναι σκοτεινή σήμερα!» έγραψε ο ίδιος.

Πριν από μερικές ημέρες, ο Γουίλιαμς είχε «παρακαλέσει» την Φίσερ να αναρρώσει.

I'm deeply saddened at the news of Carrie's passing. She was a dear friend, whom I greatly respected and admired. The force is dark today! — Billy Dee Williams (@realbdw) December 27, 2016

«Δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την απώλεια. Η Κάρι ήταν το πιο φωτεινό φως σε κάθε δωμάτιο που έμπαινε. Θα μου λείψει πολύ» έγραψε ο ηθοποιός Πίτερ Μέιχιου, ο πανύψηλος ηθοποιός που ενσάρκωσε τον Chewbacca στο Star Wars.