«Σάρωσε» το μιούζικαλ «La La Land»: Υποψήφιο για 14 Όσκαρ

Το μιούζικαλ, με πρωταγωνιστές τον Ράιαν Γκόσλινγκ και την Έμμα Στόουν, θα είναι υποψήφιο για 14 Όσκαρ, ισοφαρίζοντας έτσι το ρεκόρ του «Τιτανικού» και του «All About Eve».

Ανάμεσα στα χρυσά αγαλματίδια που θα διεκδικήσει το «La La Land» είναι της καλύτερης ταινίας και των δύο κεντρικών ρόλων.

Ακολουθούν οι ταινίες «Arrival» με 8 υποψηφιότητες, «Moonlight» επίσης με 8 υποψηφιότητες, «Hacksaw Ridge» με 6 υποψηφιότητες, «Lion» με 6 υποψηφιότητες, «Manchester by the Sea» που επίσης θα διεκδικήσει 6 χρυσά αγαλματίδια, «Fences» με 4 υποψηφιότητες όπως και το «Hell or High Water».

Υποψήφιες για το 'Οσκαρ καλύτερου Α' γυναικείου ρόλου είναι οι ηθοποιοί: Ιζαμπέλ Ιπέρ, Ρουθ Νέγκα, Νάταλι Πόρτμαν, Εμα Στόουν και Μέριλ Στριπ.

Η φετινή τελετή θα έχει και ελληνικό χρώμα, καθώς ο «Αστακός» του Γιώργου Λάνθιμου και του Ευθύμη Φιλίππου θα διεκδικήσουν το Οσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου, ενώ το «4.1 miles» της Δάφνης Ματζιαράκη, είναι υποψήφιο για το Οσκαρ Καλύτερης Μικρού Μήκους Ταινίας