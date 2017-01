Υποψήφιος για Όσκαρ ο Γιώργος Λάνθιμος!

Επτά χρόνια μετά τον «Κυνόδοντα» που έφτασε μέχρι την πεντάδα του Οσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, ο Γιώργος Λάνθιμος - με αγγλική ταινία πλέον, θα διεκδικήσει, μαζί με τον μόνιμο συνεργάτη του στα σενάρια, Ευθύμη Φιλίππου το Οσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου.

Ο «Αστακός» έχει ήδη κερδίσει το Ειδικό βραβείο της επιτροπής του 68ου κινηματογραφικού φεστιβάλ των Καννών. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι: Κόλιν Φάρελ, Ρέιτσελ Βάις, Λεά Σεϊντού, Αγγελική Παπούλια.

Ο «Αστακός» θα κονταροχτυπηθεί για το χρυσό αγαλματίδιο.με τις ταινίες: «Hell or High Water», «La La Land», «Manchester by the Sea» και «20th Century Women».

Υποψήφια για Όσκαρ Δάφνη Ματζιαράκη

Tο «4.1 miles» της Ελληνίδας φοιτήτριας δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϋ της Καλιφόρνιας, Δάφνης Ματζιαράκη, το οποίο αφηγείται μία ημέρα από τη ζωή του Μυτιληνιού κυβερνήτη σκάφους του Λιμενικού, του ανθυποπλοίαρχου Κυριάκου Παπαδόπουλου, εν μέσω της προσφυγικής κρίσης, διεκδικεί το το Οσκαρ Καλύτερης Μικρού Μήκους Ταινίας.. Ο τίτλος «4.1 miles» παραπέμπει στην απόσταση, που χωρίζει τις ακτές της Λέσβου από τα τουρκικά παράλια.