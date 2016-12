Παράδοξο ταξίδι μεταμορφώσεων

Σε έναν αυτοσχέδιο χώρο, με μία do it yourself διάθεση, ένα φοβερά ιδιαίτερο πλάσμα με ένα απίθανο σώμα επαναπροσδιορίζει τη σχέση μας με τον χώρο και τον χρόνο, δημιουργώντας την αίσθηση πως η μεταμόρφωση, η γελοιότητα και η υπερβολή μπορεί να είναι τελικά ένας γρήγορος δρόμος προς την ποίηση. Η μαγεία δημιουργείται από το τίποτα ενώ το χονδροειδές χιούμορ μας αποκαλύπτεται ως διέξοδος από τον πόνο της ζωής. Σαν ένα απόκοσμο καμπαρέ, ένα ανοίκειο βαριετέ, το relic δοκιμάζει τα όρια του κοινού και του περφόρμερ ταυτόχρονα.

Ο Ευριπίδης Λασκαρίδης στη 40λεπτη solo performance του σχεδιάζει μια μαγική όσο και παράδοξη παράσταση εμβαθύνοντας στη μεταμόρφωση και τη γελοιότητα, εκεί όπου το παιχνίδι και η έρευνα, το εξαντλητικό νόημα και η ανοησία ενισχύουν το ένα το άλλο. Η λατινική ρίζα της λέξης relic (relinquere) παραπέμπει σε αυτό που απομένει: πρόσωπα, γλώσσες, ιστορίες. «Το έργο ξεδιπλώνεται σαν ένα ταξίδι μεταμορφώσεων και η ιστορία του είναι τόσο η ιστορία ενός προσώπου όσο κι ενός τόπου. Το χιούμορ εναλλάσσεται με την ανησυχία και το παράδοξο με το οικείο. Σε αυτό τον κόσμο, το απόκοσμο φαντάζει αφοπλιστικά ανθρώπινο» σημειώνει ο Αλέξανδρος Μιστριώτης, σύμβουλος δραματουργίας της παράστασης.

Το «Relic» έχει παρουσιαστεί σε ευρωπαϊκά φεστιβάλ διεθνούς κύρους όπως η Biennale de la Dance της Λυών, το Chantier d’ Europe του Theatre de la Ville στο Palais de Tokyo, το La Comedie de Reims του Λουντοβίκ Λαγκάρντ, το Dublin Dance Festival και άλλα. Στην Αθήνα έχει παιχτεί μόνο για τέσσερις παραστάσεις, δύο στο Φεστιβάλ Αθηνών το 2015 και δύο στις «Ροές» τον Απρίλιο του 2016, σε συνεργασία με το Rēs Ratio Network.

Τη σκηνοθεσία, χορογραφία, ερμηνεία υπογράφει ο Ευριπίδης Λασκαρίδης, σύμβουλος σκηνοθέτη είναι η Τατιάνα Μπρε, ενώ το κοστούμι σχεδίασε Άγγελος Μέντης. Σύμβουλος δραματουργίας o Αλέξανδρος Μιστριώτης, ηχητικός σχεδιασμός ο Κώστας Μιχόπουλος, μουσικός συνεργάτης ο Κορνήλιος Σελαμσής και συνεργάτες στον ήχο οι Νικόλας Καζάζης, Νικόλας Κόλλιας. Φωτισμός: Ελίζα

Αλεξανδροπούλου. Φωτιστική εγκατάσταση: Μίλτος Αθανασίου. Συνεργάτες φωτιστικής εγκατάστασης: Κωνσταντίνος Μαργκάς, Γιώργος Μελισσαρόπουλος. Βοηθός σκηνοθέτη: Ιωάννα Πλέσσα.

Αντιγόνη Καράλη

akarali@pegasus.gr

Φωτογραφίες: Μίλτος Αθανασίου

RELIC Trailer from Euripides Laskaridis on Vimeo.