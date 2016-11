«Tomorrow»: Το αύριο αρχίζει σήμερα

H νέα σταθερή συνεργασία του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών με την ΚΣΟΤ εγκαινιάζεται με το έργο «Τοmorrow», την καινούργια παραγωγή της ΗDC, που θα φιλοξενηθεί στην Αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας στις 2, 3, 4 και 5 Δεκεμβρίου. Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από την ομώνυμη χορογραφία της Γιάσμιν Βάρντιμον, η οποία περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα της παράστασης μαζί με άλλα τέσσερα έργα ελλήνων και ξένων χορογράφων. Πρόκειται για τα: «Vertical Road» του Άκραμ Καν, «Steps in the Street» της Μάρθας Γκράχαμ, «Special Gala» του Tόνο Λάχκυ και «Façade» του Αντώνη Φωνιαδάκη. Η φετινή παραγωγή επιδιώκει να φέρει το κοινό κοντά στη σκέψη πέντε χορογράφων της διεθνούς παραγωγής μέσα από ισάριθμα κομμάτια που δημιουργήθηκαν ή παραχωρήθηκαν από το ρεπερτόριο τους για την παράσταση της Hellenic Dance Company. Σύμφωνα με το δημιουργικό σκεπτικό της καλλιτεχνικής διευθύντριας της ομάδας, Παυλίνας Βερέμη, κοινός τόπος σε όλα τα κομμάτια είναι άμεσα ή έμμεσα το forward thinking που οφείλει να διατρέχει τόσο την καλλιτεχνική δημιουργία όσο και τη ζωή του καθενός.

«Με την καρδιά και τα μάτια στο μέλλον αλλά και το μυαλό μας στραμμένο στο σήμερα, στην άσκηση με σκοπό την πρόοδο, παρουσιάζουμε το φετινό μας σπονδυλωτό πρόγραμμα με γενικό τίτλο “Tomorrow”, που απαρτίζεται από έργα σημαντικών ξένων και Ελλήνων χορογράφων» υπογραμμίζει η Παυλίνα Βερέμη. «Η κρίση κρατά ήδη αρκετά και διαμορφώνει συνειδήσεις και νοοτροπία που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το μέλλον και τις επόμενες γενιές, οι οποίες στο τέλος της κάθε μέρας δεν βλέπουν αύριο. Η καθημερινότητα μας εξαντλεί, αλλά το μέλλον υπάρχει και μας προκαλεί. Αγωνιζόμαστε να ξεπεράσουμε την απογοήτευση, την αδράνεια και να δώσουμε μια αχτίδα ελπίδας. Βασιζόμαστε στη σκληρή δουλειά και στην πεποίθηση ότι η χώρα –για χάρη ημών και των επόμενων γενεών– πρέπει να βγει πιο δυνατή. Με τη δύναμη των παιδιών, της παιδείας και της μακράς ιστορίας μας, ψηλαφούμε το αύριο με αισιοδοξία» καταλήγει.

Στο «Vertical Road», ο Ακραμ Καν παραδίδει μια μικρή πραγματεία για την έννοια του χρόνου. Κόντρα στη μη γόνιμη ταχύτητα της εποχής μας, επικεντρώνεται στην αξία της εκπνοής που κινείται μεν προς τα έξω και εμπρός, αλλά αργά και σταθερά. Στον αντίποδα αυτής της ιδέας, ο Αντώνης Φωνιαδάκης δείχνει ν’ αγαπά την ταχύτητα ως μέγεθος που σωματοποιεί την ενέργεια των χορευτών του. Δημιουργεί για την ομάδα το «Façade», ένα καθαρόαιμο χορευτικό έργο στο οποίο η κίνηση δεν σταματά ποτέ. Παρότι απαισιόδοξο, το κομμάτι «Steps in the Street» από το έργο Chronicle της Μάρθα Γκράχαμ έρχεται με φόρα για να μας φέρει αντιμέτωπους με αλήθειες πολύ σημερινές. Χορογραφημένο το 1936, κατά την περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης και της ανόδου του φασισμού στην Ευρώπη, το έργο επιδιώκει να φωτίσει για μας έναν άλλο δρόμο –τον μόνο ίσως που υπόσχεται διέξοδο. Αυτόν της κίνησης μπροστά. Η αναβίωση του «Steps in the Street» από τη Γιουρίκο και τη Μάρθα Γκράχαμ βασίστηκε σε ταινία του Τζούλιεν Μπράιαν.

Λιγότερο σκοτεινός, αν και βαθιά επηρεασμένος από την ταραγμένη περίοδο την οποία διανύουμε παγκόσμια, ο έντονα θεατρικός Tόνο Λάχκυ πλέκει τη δική του ιστορία, προσκαλώντας όλους μας να γίνουμε μάρτυρες ενός «Special Gala» –μιας «γιορτής» που γίνεται για να «βάλουμε τα καλά μας», ν’ αλλάξουμε διάθεση κι επιτέλους να αλλάξουμε σελίδα.Τέλος, πάντα κοφτερή και σαφής, η Γιάσμιν Βάρντιμον στο «Tomorrow» επαναχρησιμοποιεί σκηνές από έργα του προσωπικού της ρεπερτορίου (Park, Justitia, 7734 και Yesterday) για να συνθέσει μια νέα ομαδική χορευτική πράξη στην οποία το «αύριο» παρουσιάζεται ως μόνο αντίδοτο και μέσο αντίστασης στη θλίψη του «σήμερα».

