«SO YOU THINK YOU CAN DAΝCE»

Πρόσκληση για χορό

«Φέτος, όλη η Ελλάδα χορεύει»! Αυτό είναι το σλόγκαν με το οποίο οι Αντεννικοί αποφάσισαν να διαλαλήσουν την επιστροφή του «So you think you can dance».

TV EΘΝΟΣ

Το γνωστό τάλεντ χορού θα σηκώσει αυλαία την Παρασκευή, με το σχετικό διαφημιστικό σποτάκι να παίζει στον αέρα του ΑΝΤ1 τις τελευταίες ημέρες και να εντυπωσιάζει.Ενα σποτάκι το οποίο μας έκανε να νιώσουμε την επιθυμία να... ξεκολλήσουμε από τον καναπέ μας και να ξεκινήσουμε να χορεύουμε κι όλοι εμείς από το σπίτι. Και για όσους δεν το έχουν πετύχει, σε αυτό οι δρόμοι, τα σοκάκια και οι πλατείες γεμίζουν χορευτές, οι οποίοι μαζί με την κριτική επιτροπή, Κωνσταντίνο Ρήγο, Πάνο Μεταξόπουλο, Ιβάν Σβιτάιλο, Ελένη Φουρέιρα και Ιωάννη Μελισσανίδη, ξεσηκώνουν με τις χορογραφίες τους τα πλήθη. Οσο για τη Δούκισσα Νομικού; Εμφανίζεται υπέρλαμπρη στο φινάλε, μπροστά από τα 3D γράμματα του σόου, και μας υπόσχεται πως όλοι αυτήν τη σεζόν θα χορέψουμε στον ρυθμό του? «So you think you can dance». Αλήθεια, εσείς... χορεύετε; ΣΦΗΝΑΚΙΑ 1 Ιδιαίτερος ντόρος έχει δημιουργηθεί με την είδηση που... πάει κι έρχεται «αδέσποτη» και θέλει την Ελένη Μενεγάκη από του χρόνου να παίρνει τα κουβαδάκια της και να την κάνει γι’ άλλη «παραλία» του Alpha. Για ποια παραλία; Για την παραλία-ζώνη 1.00 το πρωί με μία το μεσημέρι. 2 Παραλία τα νερά της οποίας χάρηκε για πολλά πολλά χρόνια, όταν ήταν ακόμα κρυστάλλινα, διαυγή, καθαρά. Τώρα τι λόγο θα είχε να κολυμπήσει πάλι σε λιμνάζοντα -πλέον- νερά; 3 Το δικό μου ρεπορτάζ λέει πως η Ελένη, παρά τα όσα ακούγονται, δεν θα γυρίσει στην πρωινή ζώνη. Και του χρόνου μεσημέρι θα μείνει, αφού ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που πιστεύουν πως δεν πρέπει να γυρνάς στα παλιά. Χώρια που «βασίλισσα» πλέον της πρωινής ζώνης είναι η Φαίη Σκορδά και, αν μετά τη σύγκρουση μαζί της λαβωνόταν, αυτό το τραύμα μπορεί να ήταν και μοιραίο! Ζάπινγκ Στο περίμενε...

Δεν ξέρω αν θα σας σοκάρω, αλλά ο Σάββας Πούμπουρας τον χειμώνα ήταν μόνιμος κάτοικος στο «Σπιτάκι» της παρουσιάστριας με το ζόρι του Alpha. Τώρα έφυγε για να αναλάβει την παρουσίαση του «Blind Taste» στη μετά Σκαρμούτσο εποχή, κάτι το οποίο, όμως, για την ώρα δεν επιβεβαιώνει το Star! Δεσμευμένη

Κοντοζυγώνει το φινάλε της φετινής τηλεοπτικής σεζόν και την εβδομάδα που μας πέρασε ακούστηκε έντονα πως η συνεργασία της Κατερίνας Καινούργιου με το Epsilon ολοκληρώνεται και μοιραία η ξανθομαλλούσα παρουσιάστρια είναι στον... «αέρα». Είδηση η οποία μπορεί να προκάλεσε ντόρο, όμως, δεν είχε καμία επαφή με την πραγματικότητα, μιας και η οικοδέσποινα του «Φτιάξε Καφέ» είχε υπογράψει από πέρυσι συμβόλαιο διετούς ισχύος, το οποίο μάλιστα περιλάμβανε και οψιόν ανανέωσης για την τρίτη σεζόν. ΝΑΝΣΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ