Τα φαβορί των γιούρο-φαν!

«Noμίζω πως το απόλυτο φαβορί είναι η Ιταλία και το τραγούδι "Occidentali’s Karma" που θα ερμηνεύσει στη Eurovision του Κιέβου ο Φραντζέσκο Γκαμπάνι», μας λέει ο πρόεδρος του Ogae Greece, Ανδρέας Καλαϊτζής, και συνεχίζει: «Το κομμάτι κατάφερε από την πρώτη στιγμή να τραβήξει την προσοχή των φαν και αυτήν τη στιγμή είναι πρώτο σε όλα τα στοιχήματα. Δεν βλέπω να αλλάζει κάτι μέχρι στιγμής. Από κει και πέρα, δυνατές συμμετοχές θεωρώ πως είναι αυτή της Σουηδίας ("Ι can’t go on" - Ρόμπιν Μπένγκτσον), αλλά και της Βουλγαρίας ("Beautiful Mess" - Κριστιάν Κοστόβ). Σίγουρα εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και το τραγούδι της Πορτογαλίας ("Amar pelos dois" - Σαλβαντόρ Σομπράλ), ένα διαφορετικό κομμάτι από αυτά που συμμετέχουν συνήθως στον μουσικό διαγωνισμό τραγουδιού. Στην τελική πεντάδα βλέπω ενδεχομένως και τη βελγική συμμετοχή ("City Lights" - Blanche). Οσον αφορά το δικό μας "Τhis is love" της Demy, πιστεύω πως θα προκριθεί άνετα από τον ημιτελικό στον τελικό και θα έχει μία θέση στην τελική δεκάδα. Υπάρχει άλλωστε η συνταγή της επιτυχίας με τον Δημήτρη Κοντόπουλο, τον έμπειρο Φωκά Ευαγγελινό και την Demy, φρέσκια παρουσία με ποπ φωνή. Θα δούμε πώς θα εμφανιστεί η φετινή εκπρόσωπός μας στη σκηνή και δεν αποκλείω ακόμη και να γίνει η έκπληξη και να τη δούμε εντός πεντάδας», καταλήγει ο Αν. Καλαϊτζής.

«H Ιταλία είναι το απόλυτο φαβορί. Οχι μόνο λόγω των στοιχημάτων, μια και την εβδομάδα που μας πέρασε το τραγούδι έσπασε στο youtube το ρεκόρ όλων των εποχών στην ιστορία της Eurovision έχοντας ξεπεράσει τα 86.000.000 views», υποστηρίζει ο Ιωάννης Αργυρίου, μέλος του ΔΣ του Infe Greece. Από εκεί και πέρα, όπως εξηγεί, «Σίγουρα η Βουλγαρία θα είναι ψηλά, μια και πρόκειται για μια εξαιρετικά καλή συμμετοχή που διοργάνωσε η δημόσια τηλεόραση της χώρας και έχει την αποδοχή των φαν του θεσμού σε όλη την Ευρώπη. Η Πορτογαλία μέχρι στιγμής δεν έχει διακριθεί στον θεσμό. Λόγω του ιδιαίτερου τραγουδιού με το οποίο συμμετέχει στο Κίεβο ίσως φέτος να είναι η χρονιά της. Από κει και πέρα, βλέπω εντός πεντάδας το Βέλγιο και τη Σουηδία. Το "This is love" της Demy έχει εξαιρετικές προοπτικές. Είναι γιουροβιζιονικό τραγούδι που είναι και καλό και κακό, μια και τα τελευταία χρόνια πολλά κομμάτια δεν πήγαν τόσο καλά όσο προέβλεπαν τα στοιχήματα. Πολλά θα εξαρτηθούν από το πώς θα δούμε την Demy στη σκηνή υπό τις οδηγίες του Φωκά Ευαγγελινού. Πιστεύω πως θα έχουμε το καλύτερο πλασάρισμα των τελευταίων 4 ετών. Θα προκριθούμε στον τελικό, όπου βλέπω μία θέση από την 6η έως τη 10η, χωρίς να αποκλείω να βρεθούμε μέσα στην πεντάδα».

Τα στοιχήματα

Απόλυτο φαβορί σύμφωνα με την εταιρεία Stoiximan.gr είναι η Ιταλία με απόδοση 2.25, αφήνοντας πολύ πίσω όλες τις υπόλοιπες συμμετοχές στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Με τη συγκεκριμένη απόδοση η στοιχηματική εταιρεία σχεδόν προεξοφλεί τη νίκη του τραγουδιού με το οποίο ο Φραντζέσκο Γκαμπάνι βρέθηκε και στην κορυφή του φεστιβάλ τραγουδιού του Σαν Ρέμο. Στη δεύτερη θέση είναι η Βουλγαρία με απόδοση 7.50 και πολύ κοντά ακολουθεί στην τρίτη θέση το σουηδικό τραγούδι με απόδοση 8.00. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Βουλγαρία με απόδοση 11.00, ενώ το τραγούδι της Πορτογαλίας, σύμφωνα πάντα με τη Stoiximan.gr, βρίσκεται στην πέμπτη θέση με απόδοση 15.00. Ακολουθεί η Ρουμανία με απόδοση 19.00, η Ρωσία με απόδοση 21.00, ίδια ακριβώς απόδοση με αυτήν της Αυστραλίας, της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Σερβίας. Αμέσως μετά ακολουθεί η Ελλάδα, με απόδοση 21.00 που όπως φαίνεται και από το συγκεκριμένο κουπόνι παλεύει για μία θέση στην τελική δεκάδα. Oσον αφορά τα απόλυτα outsiders, σύμφωνα με τη Stoiximan.gr, αυτά είναι οι συμμετοχές της Ισπανίας, της Αλβανίας και της Σλοβενίας με απόδοση 200.00, ενώ λίγο πιο πάνω βρίσκονται τα τραγούδια της Αυστρίας, του Μαυροβουνίου, της Μάλτας και της Ελβετίας με 150.00. Το συγκεκριμένο κουπόνι κλείνει στις 9 Μαΐου.

ΤΑ ΑΟΥΤΣΑΪΝΤΕΡ



Στον πρώτο ημιτελικό όπου διαγωνίζεται η Ελλάδα, η Stoiximan.gr θεωρεί πως το «This is love» της Demy θα προκριθεί, καθώς δίνει στο «Ναι» απόδοση 1.18 και στο «Οχι» 4.40. Το κουπόνι σχεδόν προεξοφλεί και την πρόκριση της Σουηδίας με απόδοση στο «Ναι» 1.06 και στο «Οχι» 7.50. Δεν ισχύει το ίδιο και για την Κύπρο, όπου τα πράγματα είναι πιο αμφίρροπα με απόδοση 1.65 στο «Ναι» και 2.15 στο «Οχι». Το στοίχημα κλείνει στις 13 Μαΐου.

ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΧΑΣ